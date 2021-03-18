Водитель Mercedes умер за рулем и попал в аварию в Ростовской области

Posted 18 марта 2021, 14:03
Published 18 марта 2021, 14:03
Modified 18 сентября 2022, 11:32
Updated 18 сентября 2022, 11:32
Происшествие случилось в четверг на дороге М-4 «Дон». Водитель Mercedes двигался в направлении Москвы и скончался за рулем.
«Неуправляемый автомобиль выехал на встречку и врезался в ограждение, после чего перевернулся. Сейчас машины в направлении Ростова едут по одной полосе», — сказано в сообщении.
На месте находятся сотрудники ГИБДД и регулируют движение. По факту случившегося проводится проверка.