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Posted 18 марта 2021, 14:03

Published 18 марта 2021, 14:03

Modified 18 сентября 2022, 11:32

Updated 18 сентября 2022, 11:32

Водитель Mercedes умер за рулем и попал в аварию в Ростовской области

18 марта 2021, 14:03
В Ростовской области водитель иномарки умер за рулем, из-за чего машина врезалась в ограждение, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось в четверг на дороге М-4 «Дон». Водитель Mercedes двигался в направлении Москвы и скончался за рулем.

«Неуправляемый автомобиль выехал на встречку и врезался в ограждение, после чего перевернулся. Сейчас машины в направлении Ростова едут по одной полосе», — сказано в сообщении.

На месте находятся сотрудники ГИБДД и регулируют движение. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее Голубев заявил о резком снижении числа ДТП в Ростовской области.

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