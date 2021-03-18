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Posted 18 марта 2021, 09:43

Published 18 марта 2021, 09:43

Modified 18 сентября 2022, 11:32

Updated 18 сентября 2022, 11:32

Жительница Перми смогла найти детсад для ребенка через онлайн-прием у Бойченко

18 марта 2021, 09:43
Глава региональной общественной приемной председателя партии “Единая Россия”, депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Бойченко помог жительнице Перми устроить дочку в детский сад.

Как пишет aif.ru, Александр Бойченко провел прием граждан в онлайн-формате. К нему обратилась жительница регионального центра Елена Воробьева, которая рассказала, что не может устроить ребенка в детское дошкольное учреждение - дочери не предоставляют место. При этом самой Елене предстоит в ближайшее время выходить на работу, так как отпуск по уходу за ребенком подходит к концу. Бойченко быстро нашел решение проблемы и предложил устроить дочку Воробьевой в муниципальный детский сад - ребенок начнет ходить в группу уже летом этого года. При этом депутат Заксобрания Пермского края подчеркнул, что лично будет контролировать решение этого вопроса до тех пор, пока ребенок официально не будет зачислен в группу.

Еще в рамках приема граждан к Бойченко обратилась Елена Панфилюк, которая рассказала, что принимает участие в программе “Активное долголетие”, запущенной при поддержке руководителя региональной общественной приемной. Она посещает занятия по суставной гимнастике и северной ходьбе, но считает, что досуг для граждан нужно сделать более разнообразным.

«Для нас очень удобно, что в шаговой доступности люди старшего поколения и с ограниченными возможностями здоровья могут общаться, заниматься спортом, получать знания”, - рассказала она. Елена Панфилюк выразила благодарность Бойченко за помощь в организации досуга для жителей региона и попросила создать еще два кружка: хор и занятия рисованием для детей и взрослых.

Бойченко предложение понравилось и он пообещал, что в скором времени оба кружка начнут работать в общественном центре “Ива”. Также он рассказал, что в планах у региональной власти отменить некоторые противокоронавирусные ограничения, в том числе самоизоляцию для пожилых граждан, уже в следующем месяце. После снятия запретов секции возобновят работу с людьми старше шестидесяти пяти лет.

"Люди обращаются к депутатам с самыми разными вопросами. Пермяки знают, что в региональной общественной приёмной их выслушают и окажут реальную помощь. Поэтому количество обращений растёт с каждым годом", - отметил Бойченко. По его словам, люди трудоспособного возраста больше всего переживают из-за работы и мест в детских садах для своих детей. Пенсионеры чаще всего озабочены вопросами здравоохранения и активного досуга, поэтому часто просят организовать для них места для занятий спортом.

Необходимо напомнить, что программа “Активное долголетие” была запущена больше года назад. Однако в прошлом году из-за пандемии коронавируса работу некоторых кружков ограничили - занятия перевели в дистанционный формат. Сейчас эпидемиологическая ситуация стабилизируется, поэтому власти готовятся смягчить ограничения. После этого кружки снова начнут работать в традиционном формате.

#Общество#Новости
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