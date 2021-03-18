Жительница Перми смогла найти детсад для ребенка через онлайн-прием у Бойченко

Как пишет aif.ru, Александр Бойченко провел прием граждан в онлайн-формате. К нему обратилась жительница регионального центра Елена Воробьева, которая рассказала, что не может устроить ребенка в детское дошкольное учреждение - дочери не предоставляют место. При этом самой Елене предстоит в ближайшее время выходить на работу, так как отпуск по уходу за ребенком подходит к концу. Бойченко быстро нашел решение проблемы и предложил устроить дочку Воробьевой в муниципальный детский сад - ребенок начнет ходить в группу уже летом этого года. При этом депутат Заксобрания Пермского края подчеркнул, что лично будет контролировать решение этого вопроса до тех пор, пока ребенок официально не будет зачислен в группу.