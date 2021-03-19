Бывшего полицейского арестовали в Ростове за сбыт наркотиков

Posted 19 марта 2021, 14:18
Published 19 марта 2021, 14:18
Modified 24 декабря 2024, 18:18
Updated 24 декабря 2024, 18:18
Преступление было совершено в среду на территории автовокзала на проспекте Шолохова. Подозреваемый продал мужчине пакет с наркотиком, после чего был задержан.
«Во время досмотра у бывшего полицейского нашли 13 зип-пакетов с запрещенными веществами. Их он намеревался реализовать», — сказано в сообщении.
По данному факту завели уголовное дело, а фигуранта заключили под стражу. Сейчас проводятся следственные действия, которые позволят установить все детали случившегося.