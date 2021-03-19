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Posted 19 марта 2021, 05:03

Published 19 марта 2021, 05:03

Modified 1 октября, 13:53

Updated 1 октября, 13:53

Дожди и заморозки пообещали ростовчанам на выходных

19 марта 2021, 05:03
В Ростове-на-Дону на выходных могут пройти дожди, температура ночью опустится до отрицательных значений, сообщили в Гидрометцентре.

В пятницу днем будет дождливая погода с максимальной температурой 9 градусов. Скорость ветра составит 3 метра в секунду.

Ночью похолодает до 2 градусов и начнется снегопад. Днем в субботу сохранится только дождь, воздух прогреется до 7 градусов.

Жителей Ростова предупредили о заморозках до минус 1 градуса в воскресенье ночью. Но вместе с этим прекратятся осадки.

Днем будет облачно, температура может подняться до 9 градусов. После этого в городе до среды будет идти дождь, при этом потеплеет до 11 градусов.

Ранее дворы многоэтажек затопило в Ростове после проливных дождей.

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