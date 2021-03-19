Когда снимут ограничения по коронавирусу в Ростовской области

В медицинских учреждениях возобновили плановую амбулаторную помощь для всех пациентов, но запись ведут дистанционно. Не действует больше обязательная самоизоляция для приезжающих из других регионов. Они могут не предупреждать власти о своем прибытии, им не придется две недели сидеть на карантине. Ранее разрешили работать курортным отелям, санаториям и базам отдыха, а также паркам и зоопаркам, детским лагерям и спортивным секциям.