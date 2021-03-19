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Posted 19 марта 2021, 09:06

Published 19 марта 2021, 09:06

Modified 11 сентября 2022, 15:30

Updated 11 сентября 2022, 15:30

Когда снимут ограничения по коронавирусу в Ростовской области

Когда снимут ограничения по коронавирусу в Ростовской области

19 марта 2021, 09:06
Фото: freepik.com.
В Ростовской области коронавирусом заболели уже более 77 тысяч человек, но власти продолжают периодически отменять введенные из-за пандемии ограничения.

Общая ситуация с запретами

Первые ограничения ввели еще год назад и даже запрещали людям находиться на улице без уважительной причины. Сейчас ситуация стала намного проще, особенно на фоне снижения заболеваемости и запуска прививочной кампании.

Отменяют введенные запреты по разработанной системе «Светофор». Весь регион поделили на три зоны — красную, желтую и зеленую, в зависимости от ситуации с коронавирусом.

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Если район находится в зеленой зоне, то можно рассмотреть вопросы отмены ограничений, если в красной — то наоборот. Если территория попала в желтую зону, то тогда можно принимать только выверенные решения.

Сейчас в Ростовской области частично сняты ограничения по коронавирусу.

Когда полностью снимут ограничения по коронавирусу в Ростовской области

О полной отмене коронавирусных ограничений пока речи не идет, так как ситуация становится то лучше, то хуже. Очередное заседание по этой теме прошло в правительстве области 16 марта 2021 года.

В этот раз с просьбой о послаблениях обратилась глава Минкультуры Анна Дмитриева. Она хочет добиться увеличения наполняемости залов в донских театрах и клубах до 75-80%. Сейчас их можно заполнять на 50%.

Фото: donland.ru

Главный санитарный врач региона Евгений Ковалев заявил, что не следует спешить с отменой ограничений, несмотря на то, что ситуация с распространением COVID-19 стала стабильной. Оказалось, что произошел рост заболеваемости пневмонией и отмена запретов, по словам Ковалева, может только усугубить ситуацию. В целом он призвал с осторожностью рассматривать эти вопросы и приостановить процесс уменьшения количества коек в ковидных госпиталях.

Одновременно с этим в Роспотребнадзоре пообещали в ближайшее время принять решение о допуске в лагеря детей, которые приезжают из других регионов. Губернатор Василий Голубев поручил своему заму Сергею Бондареву проработать вопросы ослабления запретов.

Между тем, власти Ростова планируют проводить праздничные мероприятия на 9 Мая. Можно предположить, что к этому периоду могут быть отменены запреты на массовые мероприятия.

Фото: donland.ru

Пока чиновники в Ростовской области не могут ответить на вопрос, когда снимут все ограничения из-за коронавируса. Новость об этом хотят услышать многие местные жители.

Какие уже сняты ограничения по коронавирусу в Ростовской области

В Ростовской области отменили главное ограничение, которое вызвало гнев у многих местных жителей — совершать прогулки только по пропуску. Его выдавали людям, которые вынуждены были ходить на работу в период самоизоляции. Власти разрешили наполнять стационары больниц наполовину. Это касается и зрительских залов в закрытых спортивных сооружениях во время проведения соревнований.

В медицинских учреждениях возобновили плановую амбулаторную помощь для всех пациентов, но запись ведут дистанционно. Не действует больше обязательная самоизоляция для приезжающих из других регионов. Они могут не предупреждать власти о своем прибытии, им не придется две недели сидеть на карантине. Ранее разрешили работать курортным отелям, санаториям и базам отдыха, а также паркам и зоопаркам, детским лагерям и спортивным секциям.

Фото: Медиахолдинг1Mi

Длительное время была запрещена работа предприятий общепита, им разрешили открыться в августе минувшего года. Однако работать они могут только в дневное время.

При этом владельцы ростовских ресторанов и кафе неоднократно спрашивали власти, когда снимут ограничения.

Что отменено в других регионах

Вместе с Ростовской областью сняли частично ограничения и другие российские регионы. К примеру, в Удмуртии больше нет требований на использовании масок. Местным жителям рекомендуется это делать, но заставлять никто не будет. Здесь же на обычный режим работы перешли кафе, рестораны и кинотеатры. Родители получили возможность присутствовать на детских утренниках.

А в Кузбассе перестал работать штаб по борьбе с COVID-19, так как эпидобстановка в регионе стабилизировалась.

Власти Москвы разрешили работать по ночам клубам и ресторанам. Отменен указ об обязательном переводе 30% штата на удаленную работу.

Фото: pexels.com

Обязательный масочный режим также был отменен в Чечне. Не захотели этого делать в Татарстане, Крыму и Калининграде.

В Ленинградской области отменили все ковидные ограничения, но коснулось это районов с хорошей эпидситуацией.

Какие правила следует соблюдать еще год

Масочный режим в Ростовской области

Сейчас речи об отмене этого правила не идет, можно предположить, что оно будет действовать еще год. Власти при каждом удобном случае заявляют о важности и необходимости соблюдения мер профилактики.

Фото: rostov-gorod.ru

Регулярно проводятся рейды в общественном транспорте и постоянно ловят нарушителей масочного режима, который был введен с мая 2020 года. К ответственности привлекают десятки человек, в том числе регулярно попадаются водители. У многих эта ситуация вызывает смех.

Ограничения в работе предприятий и учреждений

В Ростовской области нет запрета на работу ресторанов, но существуют некоторые ограничения из-за COVID-19. С 1 февраля им разрешено работать с 7 утра до 12 ночи.

Заработали в регионе театральные и музейные кассы. Ресурсоснабжающие организации имеют право приостанавливать предоставление услуг должникам, ранее на это было наложено табу.

Фото: vk.com/donenergo

Все организации должны иметь средства для дезинфекции рук, а также выдавать маски персоналу.

На входах в здания компаний проводится проверка температуры тела у посетителей.

Требования к общественному транспорту и такси

В Ростовской области дезинфекция в общественном транспорте проводится ежедневно на конечных остановках. Моют подвижной состав и после окончания смены. Для этого закупают специальные средства, в том числе раствор хлорамида 0,5%, «Жавель Абсолют», «Ультрадон», «Форекс-Хлор Комплит», «Дезактив-Хлор», «Пюрджавель».

В течение дня водители протирают поверхности дезинфицирующими салфетками. Если обнаружены признаки вирусного заболевания, то сотрудника не допускают к работе.

Фото: rostov-gorod.ru

Усиленные меры по противодействию коронавирусу принимают на железнодорожных вокзалах и в аэропорту «Платов». Добавим, что с конца октября 2020 года Роспотребнадзор ввел жесткий масочный режим на территории всей РФ и, в частности, в Ростовской области. Ведомство запретило гражданам без масок садиться в такси и лифты, находиться на парковках.

Тесты и больничные

Лаборатории в Ростовской области ежедневно проводят исследования на коронавирус. Всего удается сделать по несколько тысяч тестов, иногда это количество резко падает, когда лаборатории закрывают на профилактику.

На данный момент в регионе провели около двух миллионов исследований. Бесплатно могут сдать тест люди с признаками заболевания, для этого нужно позвонить в поликлинику и вызвать врача.

Прибывший специалист после осмотра скажет, нужно ли проводить исследование. Возможно, он сразу возьмет мазок для ПЦР-теста.

Фото: Медиахолдинг1Mi

Бесплатно пройти процедуру могут:

  1. Люди, у которых был контакт с заболевшим коронавирусом.
  2. Пациенты с симптомами простуды, в том числе кашлем, насморком, температурой и слабостью.
  3. Местные жители, у которых подтвердили пневмонию.
  4. Медицинские специалисты с симптомами ОРВИ

Многие медицинские центры могут сделать тест за деньги, стоимость варьируется от 1 тысячи до 3,5 тысячи рублей.

Тесты и больничные

Для получения больничного необходимо вызвать врача, самостоятельно ходить в поликлинику не нужно. Медицинский специалист сам оформит необходимые документы и внесет все данные. Закрыть больничный после выздоровления нужно в поликлинике по месту жительства.

// Илья Ульянов

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