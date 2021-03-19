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Posted 19 марта 2021, 08:40

Published 19 марта 2021, 08:40

Modified 18 сентября 2022, 11:35

Updated 18 сентября 2022, 11:35

Коронавирус подтвердили почти у 78 тысяч жителей Ростовской области

19 марта 2021, 08:40
Сюжет
Коронавирус
За последние сутки еще 242 жителя Ростовской области узнали, что больны коронавирусом, сообщили в правительстве региона.

Вылечились и были выписаны за это время 270 человек, но в больницах остается 1691 пациент. Новые случаи зарегистрированы в 38 городах и районах.

Скончались из-за болезни восемь женщин и четверо мужчин, которым было от 56 до 89 лет. За все время умерли 3369 пациентов.

«С начала пандемии провели более двух миллионов тестов на инфекцию и подтвердили 77948 случаев заболевания. Вылечились 69457 человек», — сказано в сообщении.

Прививки против коронавируса сделали более 107 тысяч человек. Ранее стало известно, что после коронавируса секс-индустрия Ростова восстановится к лету.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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