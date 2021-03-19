Коронавирус подтвердили почти у 78 тысяч жителей Ростовской области

Posted 19 марта 2021, 08:40
Published 19 марта 2021, 08:40
Modified 18 сентября 2022, 11:35
Updated 18 сентября 2022, 11:35
Вылечились и были выписаны за это время 270 человек, но в больницах остается 1691 пациент. Новые случаи зарегистрированы в 38 городах и районах.
Скончались из-за болезни восемь женщин и четверо мужчин, которым было от 56 до 89 лет. За все время умерли 3369 пациентов.
«С начала пандемии провели более двух миллионов тестов на инфекцию и подтвердили 77948 случаев заболевания. Вылечились 69457 человек», — сказано в сообщении.
Прививки против коронавируса сделали более 107 тысяч человек. Ранее стало известно, что после коронавируса секс-индустрия Ростова восстановится к лету.