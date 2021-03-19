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Posted 19 марта 2021, 08:31

Published 19 марта 2021, 08:31

Modified 18 сентября 2022, 11:35

Updated 18 сентября 2022, 11:35

Ограничения движения продлили в Первомайском районе Ростова

Ограничения движения продлили в Первомайском районе Ростова

19 марта 2021, 08:31
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону из-за технических работ приняли решение продлить ограничение движения по улицам 32-я Линия и 31-я Линия, проинформировали в горадминистрации.

Запреты не уберут до 30 июня из-за мероприятий по устройству инженерных коммуникаций. Это касается участка от Вити Черевичкина до Сарьяна.

Также в этот период ограничат проезд по улицам 38-я Линия, Врубовой от Васильченко до Огарева. Водители не смогут воспользоваться проезжей частью на Ленина от Васильченко до Огарева.

С 6 апреля до 8 мая перекроют проезд по улице Камо от Щаденко до Вересаева. Ранее на нескольких улицах Ростова парализовало движение из-за ДТП.

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#Общество#Новости
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