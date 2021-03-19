Ограничения движения продлили в Первомайском районе Ростова

Posted 19 марта 2021, 08:31
Published 19 марта 2021, 08:31
Modified 18 сентября 2022, 11:35
Updated 18 сентября 2022, 11:35
Запреты не уберут до 30 июня из-за мероприятий по устройству инженерных коммуникаций. Это касается участка от Вити Черевичкина до Сарьяна.
Также в этот период ограничат проезд по улицам 38-я Линия, Врубовой от Васильченко до Огарева. Водители не смогут воспользоваться проезжей частью на Ленина от Васильченко до Огарева.
С 6 апреля до 8 мая перекроют проезд по улице Камо от Щаденко до Вересаева. Ранее на нескольких улицах Ростова парализовало движение из-за ДТП.