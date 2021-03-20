Надежду на очередное смягчение ограничений дал Василий Голубев

Одна из жительниц области спросила, когда снимут ограничения. «Есть предложения по очередным смягчениям, внимательно следим за эпидситуацией, исходя из этого и будем принимать решение», — ответил губернатор и добавил, что главное не торопиться, чтобы исключить ошибки.