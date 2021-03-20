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Posted 20 марта 2021, 12:28

Published 20 марта 2021, 12:28

Modified 1 октября, 13:49

Updated 1 октября, 13:49

Надежду на очередное смягчение ограничений дал Василий Голубев

20 марта 2021, 12:28
Очередное смягчение коронавирусных ограничений рассматривают в Ростовской области, сообщил глава региона Василий Голубев в соцсети.

Одна из жительниц области спросила, когда снимут ограничения. «Есть предложения по очередным смягчениям, внимательно следим за эпидситуацией, исходя из этого и будем принимать решение», — ответил губернатор и добавил, что главное не торопиться, чтобы исключить ошибки.

Какие именно смягчения и когда их ждать, глава области не уточнил.

Напомним, на 20 марта количество заразившихся ковидом в Ростовской области превысило 78 тысяч человек, умерли от инфекции почти 3,4 тысячи заболевших.

#Общество#Новости
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