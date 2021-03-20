Шесть креативных пространств создадут в брошенных зданиях в Ростове

Posted 20 марта 2021, 11:23
Published 20 марта 2021, 11:23
Modified 11 сентября 2022, 16:57
Updated 11 сентября 2022, 16:57
Реализацию проекта начнут весной следующего года, инвестор сохранит исторический облик объекта культурного наследия и создаст на его территории «город внутри города».
Власти намерены привлекать бизнес в разработку креативных кластеров, которых на территории города планируют создать не менее шести. Все они будут располагаться в заброшенных зданиях, как и бывший завод.
«Мы слышим бизнес и готовы идти навстречу», — подчеркнул сити-менеджер.