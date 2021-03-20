rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 марта 2021, 11:23

Published 20 марта 2021, 11:23

Modified 11 сентября 2022, 16:57

Updated 11 сентября 2022, 16:57

Шесть креативных пространств создадут в брошенных зданиях в Ростове

20 марта 2021, 11:23
Уникальное творческое пространство появится на территории бывшего вино-водочного завода в Ростове-на-Дону, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Реализацию проекта начнут весной следующего года, инвестор сохранит исторический облик объекта культурного наследия и создаст на его территории «город внутри города».

Власти намерены привлекать бизнес в разработку креативных кластеров, которых на территории города планируют создать не менее шести. Все они будут располагаться в заброшенных зданиях, как и бывший завод.

«Мы слышим бизнес и готовы идти навстречу», — подчеркнул сити-менеджер.

Читайте также: Два новых промышленных кластера хотят создать в Ростове.

Материалы по теме
IT-кластер планируют создать в Таганроге
#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика