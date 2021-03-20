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Posted 20 марта 2021, 13:35

Published 20 марта 2021, 13:35

Modified 18 сентября 2022, 11:35

Updated 18 сентября 2022, 11:35

Спавший шесть тысяч лет вулкан проснулся в Исландии

20 марта 2021, 13:35
Находящийся недалеко от столицы Исландии вулкан Фаградальсфьядль неожиданно проснулся после шести тысяч лет покоя, сообщили «Новые известия».

Из полукилометровой трещины вулкан выбрасывает лаву на высоту около ста километров, все это происходит всего в 30 километрах от Рейкьявика.

При этом специалисты уверяют, что угрозы городу и его жителям вулкан не представляет, но просят население закрыть окна и не выходить из дома — извержение сопровождается выбросом газов.

Примечательно, что из-за длительного период спокойствия вулкан считали спящим.

Осенью 2020 года Ключевской вулкан на Камчатке выбросил столб пепла высотой в пять километров, шлейф протянулся на восемьдесят пять километров к востоку от вулкана.

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