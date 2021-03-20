Спавший шесть тысяч лет вулкан проснулся в Исландии

Posted 20 марта 2021, 13:35
Published 20 марта 2021, 13:35
Modified 18 сентября 2022, 11:35
Updated 18 сентября 2022, 11:35
Из полукилометровой трещины вулкан выбрасывает лаву на высоту около ста километров, все это происходит всего в 30 километрах от Рейкьявика.
При этом специалисты уверяют, что угрозы городу и его жителям вулкан не представляет, но просят население закрыть окна и не выходить из дома — извержение сопровождается выбросом газов.
Примечательно, что из-за длительного период спокойствия вулкан считали спящим.
Осенью 2020 года Ключевской вулкан на Камчатке выбросил столб пепла высотой в пять километров, шлейф протянулся на восемьдесят пять километров к востоку от вулкана.