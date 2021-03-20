Вдова чернобыльца не смогла получить законную выплату в Ростове

Posted 20 марта 2021, 07:07
Published 20 марта 2021, 07:07
Modified 18 сентября 2022, 11:35
Updated 18 сентября 2022, 11:35
Женщина пожаловалась в надзорное ведомство на нарушение своих прав, после чего была проведена проверка. Оказалось, что она несколько раз обращалась в органы соцзащиты населения для получения выплат.
«Ростовчанке было незаконно отказано в помощи. От начальника учреждения социальной защиты потребовали устранить нарушения, но ничего сделано не было», — сказано в сообщении.
Тогда этот вопрос попробовали решить через суд, который встал на сторону вдовы. Прокуратура взяла эту ситуацию под контроль.