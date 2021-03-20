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Posted 20 марта 2021, 07:07

Published 20 марта 2021, 07:07

Modified 18 сентября 2022, 11:35

Updated 18 сентября 2022, 11:35

Вдова чернобыльца не смогла получить законную выплату в Ростове

20 марта 2021, 07:07
В Ростове-на-Дону незаконно отказали в социальной поддержке вдове участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, сообщили в региональной прокуратуре.

Женщина пожаловалась в надзорное ведомство на нарушение своих прав, после чего была проведена проверка. Оказалось, что она несколько раз обращалась в органы соцзащиты населения для получения выплат.

«Ростовчанке было незаконно отказано в помощи. От начальника учреждения социальной защиты потребовали устранить нарушения, но ничего сделано не было», — сказано в сообщении.

Тогда этот вопрос попробовали решить через суд, который встал на сторону вдовы. Прокуратура взяла эту ситуацию под контроль.

Ранее ростовчанке незаконно отказали в выплатах на ребенка.

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