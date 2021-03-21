Десять человек скончались в Ростовской области из-за коронавируса

На этот раз коронавирус и его осложнения стали причиной смерти шестерых женщин от 52 до 92 лет и четверых мужчин от 55 до 80 лет. Все страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем, они и повлияли на течение инфекции.