Ростов вошел в топ-5 городов России по популярности контрафактного люкса

В целом в России оборот контрафакта люкса в 2020 году снизился на 12% и составил 248 миллиардов рублей. Также выяснилось, что в городах-миллионниках жители тратят в среднем 5,7 тысячи рублей на одну покупку, в Москве средний чек оказался ниже — 5,2 тысячи рублей.