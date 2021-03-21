Ростов вошел в топ-5 городов России по популярности контрафактного люкса

Posted 21 марта 2021, 18:00
Published 21 марта 2021, 18:00
Modified 18 сентября 2022, 11:35
Updated 18 сентября 2022, 11:35
Всего в Ростове зарегистрировано порядка 2,8 тысячи таких аккаунтов. По этому показателю вперед ушли только Москва, Санкт-Петербург и Краснодар.
Аналитики использовали для исследования данные соцсетей, изучили около 10 миллионов постов, а также провели онлайн опрос среди покупателей.
В целом в России оборот контрафакта люкса в 2020 году снизился на 12% и составил 248 миллиардов рублей. Также выяснилось, что в городах-миллионниках жители тратят в среднем 5,7 тысячи рублей на одну покупку, в Москве средний чек оказался ниже — 5,2 тысячи рублей.
Самым популярным товаром среди подделок являются кроссовки, на них приходится 48% всех продаж. На втором месте оказались сумки и кошельки, на третьем — футболки.