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Posted 21 марта 2021, 09:23

Published 21 марта 2021, 09:23

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Ростовчан рассмешил глава «Ростовводоканала», выпивший воду из-под крана

21 марта 2021, 09:23
Жителей Ростова-на-Дону рассмешил поступок директора «Ростовводоканала» Алексея Тейге, который выпил стакан водопроводной воды, обсуждение началось в соцсети «ВКонтакте».

Предприятие посетили экологи, общественники и журналисты. Им показали процесс очищения и обеззараживания воды.

Во время проведения экскурсии Тейге набрал из-под крана стакан воды и выпил его. Эту новость начали обсуждать в соцсетях, особенно на фоне того, что ростовчане в последнее время часто жалуются на качество воды.

«Прилюдно стакан чего угодно можно выпить. А каждый день пользоваться такой водой — это дело другое», — прозвучало в комментариях.

«Теперь пусть повторит это в нескольких районах города», — пошутили горожане.

«Да проведет один день в туалете и дело в шляпе. Пиар требует жертв», — заявили местные жители.

«У города появился новый герой», — пошутили ростовчане.

#Общество#Новости
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