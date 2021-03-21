Ростовчан рассмешил глава «Ростовводоканала», выпивший воду из-под крана

Posted 21 марта 2021, 09:23
Published 21 марта 2021, 09:23
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Предприятие посетили экологи, общественники и журналисты. Им показали процесс очищения и обеззараживания воды.
Во время проведения экскурсии Тейге набрал из-под крана стакан воды и выпил его. Эту новость начали обсуждать в соцсетях, особенно на фоне того, что ростовчане в последнее время часто жалуются на качество воды.
«Прилюдно стакан чего угодно можно выпить. А каждый день пользоваться такой водой — это дело другое», — прозвучало в комментариях.
«Теперь пусть повторит это в нескольких районах города», — пошутили горожане.
«Да проведет один день в туалете и дело в шляпе. Пиар требует жертв», — заявили местные жители.
«У города появился новый герой», — пошутили ростовчане.