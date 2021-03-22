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Posted 22 марта 2021, 07:33

Published 22 марта 2021, 07:33

Modified 1 октября, 13:33

Updated 1 октября, 13:33

Ростовчанки поедут на Олимпиаду в Токио в составе сборной РФ по гандболу

22 марта 2021, 07:33
Игроки ГУ «Ростов-Дон» вошли в состав национальной сборной и отправятся на Олимпийские игры в Токио, говорится в сообщении гандбольного клуба.

Сборная России, в которую вошли восемь игроков донского клуба, обыграла венгерскую команду в заключительном матче отбора на Олимпиаду. Игра закончилась счетом 23:29. При этом из 29 забитых россиянками голов больше половины принадлежат представительницам «Ростов-Дона».

В сборную России по гандболу включили Викторию Калинину, Полину Кузнецову, Анну Сень, Анну Вяхиреву, Ксению Макееву, Юлию Манагарову, Владлену Бобровникову, а также Галину Габисову.

Олимпийские игры в Токио из-за пандемии коронавируса перенесли на 2021 год. Они состоятся с 23 июля по 8 августа. Гандбольный турнир пройдет с 24 июля по 8 августа.

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