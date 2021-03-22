Ростовчанки поедут на Олимпиаду в Токио в составе сборной РФ по гандболу

Posted 22 марта 2021, 07:33
Published 22 марта 2021, 07:33
Modified 1 октября, 13:33
Updated 1 октября, 13:33
Сборная России, в которую вошли восемь игроков донского клуба, обыграла венгерскую команду в заключительном матче отбора на Олимпиаду. Игра закончилась счетом 23:29. При этом из 29 забитых россиянками голов больше половины принадлежат представительницам «Ростов-Дона».
В сборную России по гандболу включили Викторию Калинину, Полину Кузнецову, Анну Сень, Анну Вяхиреву, Ксению Макееву, Юлию Манагарову, Владлену Бобровникову, а также Галину Габисову.
Олимпийские игры в Токио из-за пандемии коронавируса перенесли на 2021 год. Они состоятся с 23 июля по 8 августа. Гандбольный турнир пройдет с 24 июля по 8 августа.
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