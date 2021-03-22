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Posted 22 марта 2021, 10:39

Published 22 марта 2021, 10:39

Modified 18 сентября 2022, 11:35

Updated 18 сентября 2022, 11:35

Замена кредиторов произошла в деле о банкротстве «Мишкино» в Ростовской области

22 марта 2021, 10:39
По определению Арбитражного суда Северо-Кавказского округа в деле о банкротстве кондитерской фабрики «Мишкино», зарегистрированной в Ростовской области, произошла замена кредитора, следует из документов, опубликованных на портале «Электронное правосудие».

Так, по данным «РБК-Ростов», в деле в качестве кредиторов были заменены банк «Центр-инвест» и Федеральная налоговая служба. Ранее ООО «Ювента» попыталась выставить «Мишкино» требования в размере 221 миллиона рублей по шести договорам займа. Но кредиторы «Центр-инвест» и ФНС решение суда оспорили, посчитав сделки притворными, поскольку у «Ювенты» своих средств не было, компания также получала займы от фирм, связанных с именем бизнесмена Али Узденова. В этом участвовала и КФ «Мишкино».

Оспорить сделки пытались и налоговики. По их данным, между должником и кредитором усматривалось наличие корпоративных отношений.

Но в январе 2021 года «СИК Менеджмент Груп» выплатила за «Мишкино» задолженность по налогам и в ФНС отказались от требований к «Ювенте». Таким образом, ФНС покинула перечень кредиторов фабрики, ее сменила «СИК Менеджмент Груп».

По данным системы СПАРК, ООО Кондитерская фабрика «Мишкино» было зарегистрировано в 2011 году в Ростовской области недалеко от Аксая. В мае 2019 года Арбитражный суд ввел на предприятии процедуру наблюдения по требованию индивидуального предпринимателя Артура Петросьянца из-за задолженности в размере 2,4 миллиона рублей. Однако Петросьянц по договору уступки передал требования к «Мишкино» ООО «Ювента», которое может быть связано с сыновьями совладельца АФК «Система» Али Узденова. Директор «Ювенты» Валентина Шамоян ранее возглавляла фирмы, которые принадлежат сыновьям Узденова — Тимуру и Евгению.

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