Замена кредиторов произошла в деле о банкротстве «Мишкино» в Ростовской области

Так, по данным «РБК-Ростов», в деле в качестве кредиторов были заменены банк «Центр-инвест» и Федеральная налоговая служба. Ранее ООО «Ювента» попыталась выставить «Мишкино» требования в размере 221 миллиона рублей по шести договорам займа. Но кредиторы «Центр-инвест» и ФНС решение суда оспорили, посчитав сделки притворными, поскольку у «Ювенты» своих средств не было, компания также получала займы от фирм, связанных с именем бизнесмена Али Узденова. В этом участвовала и КФ «Мишкино».