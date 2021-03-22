Земельные сертификаты выдали многодетным семьям в Батайске и Таганроге

Posted 22 марта 2021, 12:52
Published 22 марта 2021, 12:52
Modified 1 октября, 14:05
Updated 1 октября, 14:05
Сертификат на сумму 483 882 рубля, такой размер маткапитала в 2021 году, выдают в тех городах, где нет земельных участков под строительство, в Ростовской области это Ростов, Батайск и Таганрог.
Использовать сертификат можно на погашение ипотеки, внесение паевого взноса, а также покупку или строительство жилья.
На конец марта сертификаты уже получили свыше 240 нуждающихся, всего до конца года помощь получат 485 многодетных семей.
Читайте также: свыше одного миллиарда рублей направят в Ростовской области на субсидии по жилищным кредитам.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]