Аналитики: ЕР опережает ближайшего конкурента в 2 раза перед парламентскими выборами

К хорошим предпосылкам для результативного выступления единороссов можно отнести последние два единых дня голосования. Тут партия всегда улучшала результат, добиваясь везде большинства. Не надо забывать о качестве политической инфраструктуры, представленности в органах власти, начиная от федерального и заканчивая региональным и муниципальным уровнем. Положительно здесь скажется как линейка политиков, так и кадровая скамейка запасных. «Единая России» активно привлекает население к участию в предварительном голосовании. В свои списки партия включает лидеров общественного мнения из числа волонтеров, напомнил Константин Костин.