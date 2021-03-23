Аналитики: ЕР опережает ближайшего конкурента в 2 раза перед парламентскими выборами

Posted 23 марта 2021, 17:47
Published 23 марта 2021, 17:47
Modified 18 сентября 2022, 11:35
Updated 18 сентября 2022, 11:35
В рамках мероприятия Потуремский рассказал собравшимся, что рейтинг «Единой России» среди избирателей в два раза выше, чем у Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ). У единороссов довольно высокий электоральный потолок. Об этом информирует nashgorod.ru.
Накануне в стране провели социологическое исследование. Респондентов просили ответить на вопрос, допускают или исключают они для себя голосование за «Единую Россию». 54% опрошенных заявили, что они могут проголосовать за партию.
Глава правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин сходится во мнении с Виктором Потуремским. В фонде уверены, что кандидаты от «Единой России»» находятся во главе «высшей лиги» отечественной партийной системы. У партии и сейчас самые лучшие стартовые позиции.
К хорошим предпосылкам для результативного выступления единороссов можно отнести последние два единых дня голосования. Тут партия всегда улучшала результат, добиваясь везде большинства. Не надо забывать о качестве политической инфраструктуры, представленности в органах власти, начиная от федерального и заканчивая региональным и муниципальным уровнем. Положительно здесь скажется как линейка политиков, так и кадровая скамейка запасных. «Единая России» активно привлекает население к участию в предварительном голосовании. В свои списки партия включает лидеров общественного мнения из числа волонтеров, напомнил Константин Костин.
Руководитель ФоРГО подчеркнул, что реальный результат должен быть в пределах коридора от 42% до 47%.
Глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов считает преимуществом единороссов их работу по привлечению активистов в предварительное голосование. Здесь имеются в виду праймериз в связке с добровольческим движением «Мы вместе».
Внешнее давление на РФ также создает дополнительные шансы и преимущества для «Единой России». В такие моменты всегда наблюдается подъем патриотических настроений, пояснил Глеб Кузнецов.
На сайте «Единой России» сообщается, что директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков верит в возможность получения партией «конституционного большинства».
Пандемия изменила ситуацию во всех сферах, и политика не стала исключением. Избиратели начали оценивать политиков по новому критерию - способности эффективно действовать в нестандартных условиях, отметил завкафедрой теоретической и прикладной политологии ЮФУ, к.п.н. Роман Пупыкин.
«Борьба с инфекцией и поддержка людей стала общей задачей государства, органов власти и общества. Было принято много решений по укреплению здравоохранения и корректировке законодательства. Здесь и проявилась готовность партий брать на себя ответственность за эти действия. При этом мы увидели, по сути, активность представителей только одной партии, в том числе на Дону», - обратил внимание эксперт.
Важно и участие партий в адресной помощи людям. «Благодаря развитию коммуникаций понятно, кто сразу развернул такую работу, а кто молча отсиживается или прячет свою бездеятельность за громкой, но часто беспредметной критикой», - добавил политолог.
Все это, считает Роман Пупыкин, отражается на рейтинге партий и в конечном счете скажется на итоговом результате выборов.