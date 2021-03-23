Экологи саботируют президентскую программу борьбы с отходами

Мусор надо перерабатывать – это мировой тренд, который признан всеми экспертами. Проблема в том, что мусор перерабатывается не весь. И вариантов утилизации не так много. Можно складывать то, что не поддается обработке, формируя свалки, которые постоянно тлеют и дымят, образуя так называемый «свалочный газ». С ним хорошо знакомы как раз жители Подмосковья. Второй вариант – закапывать мусор, но тогда токсины накапливаются в почве. Наконец, можно сжигать то, что осталось после переработки – это наиболее современный и, как ни странно, экологичный способ. В Европе такие утилизационные предприятия существуют повсеместно. Европейский опыт хотят применить и в Московской области. Во вторник в Общественной палате РФ состоялось обсуждение этого проекта, пишет «Комсомольская правда».