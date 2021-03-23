Экологи саботируют президентскую программу борьбы с отходами

Posted 23 марта 2021, 15:22
Published 23 марта 2021, 15:22
Modified 18 сентября 2022, 11:35
Updated 18 сентября 2022, 11:35
Мусор надо перерабатывать – это мировой тренд, который признан всеми экспертами. Проблема в том, что мусор перерабатывается не весь. И вариантов утилизации не так много. Можно складывать то, что не поддается обработке, формируя свалки, которые постоянно тлеют и дымят, образуя так называемый «свалочный газ». С ним хорошо знакомы как раз жители Подмосковья. Второй вариант – закапывать мусор, но тогда токсины накапливаются в почве. Наконец, можно сжигать то, что осталось после переработки – это наиболее современный и, как ни странно, экологичный способ. В Европе такие утилизационные предприятия существуют повсеместно. Европейский опыт хотят применить и в Московской области. Во вторник в Общественной палате РФ состоялось обсуждение этого проекта, пишет «Комсомольская правда».
ЭКОАКТИВИСТЫ ЗАНИМАЮТСЯ ОБМАНОМ И ВЫМОГАТЕЛЬСТВОМ
Занимаются они этим годами, привлекая различные оппозиционные структуры. Так, радиостанция «Эхо Москвы» привлекла для этого бывшего депутата Геннадия Гудкова, известного своей антиправительственной позицией. Оппозиционер много наговорил в эфире, в итоге компания «РТ-Инвест», занимающаяся комплексной переработкой и утилизацией отходов, подала в суд и выиграла. Был принят вердикт о нанесении ущерба деловой репутации, Гудкову и редакции пришлось опровергать свои слова и выплачивать компенсацию. Суд признал ложными и слова другого экс-депутата Максима Шингаркина, учредившего экофонд «Гражданин». Он говорил о «сверхвысокой» цене проекта и о «диоксиновой опасности».
Следует отметить, что экологи от оппозиции наскакивают в основном на проекты, которые могут принести россиянам ощутимую пользу. И чем крупнее проект, тем больше у него шансов вызвать недовольство оппозиции и экорадикалов, связанных с такими организациями, как Greenpeace или Bellona. Они, как давно известно, плотно курируются западными спецслужбами. Уже потом под влияние этих персонажей попадают люди, считающие себя экологами, но не имеющие никаких знаний в данной области. Эти начинают требовать чуть ли не возврата в каменный век.
Впрочем, попадаются среди экоактивистов и настоящие ученые. Один из них – Владимир Грачев. Именно он привлек внимание экологов к проекту мусоросжигательных станций. Казалось бы, человек болеет за природу, но оказалось, что мотивы его более глубоки.
Издание «Коммерсант» написало, что в прошлом году оперативники ФСБ взяли Грачева с поличным, он вымогал взятку в 1 млн евро за положительную оценку данного проекта. Взяли его после долгой работы при получении первой части взятки – трех миллионов рублей. Тогда зеленое движение пошатнулось от такого мощного удара по репутации. Следствию еще предстоит разобраться, предназначалась ли эта огромная сумма самому ученому или он должен был переправить ее наверх по экологической цепочке, удовлетворившись долей.
До своего ареста Грачев был главой Всероссийского общества охраны природы. Елена Шаройкина, возглавившая комиссию по экологии Общественной палаты Российской Федерации, ранее была ответственным секретарем ВООП. На новом посту она продолжила критиковать мусоросжигательный проект.
По ее словам, «строительство объектов несет угрозу для окружающей среды и здоровья людей». Также она утверждает, что в Европе распространение подобных предприятий привело к заражению обширных территорий диоксином. Напомним, на эти самые диоксины ссылался и бывший сенатор Шингаркин, позже, правда, ему пришлось опровергать свои слова.
А КАК ЖЕ НА САМОМ ДЕЛЕ В ЕВРОПЕ?
На самом деле мусоросжигательные предприятия, которые собираются строить в Подмосковье, в Европе располагаются повсеместно. Одно из них находится всего в 10 километрах от штаб-квартиры «Гринпис» в Амстердаме. При этом оно работает 20 лет, и никакого протеста со стороны зеленых это не вызывает.
В Норвегии, где базируется другая экологическая мегаорганизация – Bellona, работают сразу 18 сжигающих мусор станций. Однако и здесь экологи молчат, так же как и в Германии, где таких предприятий еще больше.
Нидерланды, Дания, Германия, Швейцария… Вся Европа сжигает мусор. Во Франции в печи идет до 35% отходов, а в захоронения - всего 26%. У нас же 90% отходов идет в землю, токсины распространяются в почве, попадают в воду. Полигоны перегружены, однако это почему-то не заботит "зеленых".