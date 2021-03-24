Экстренное предупреждение объявлено в Ростове 25 марта из-за урагана, снега и мороза

Posted 24 марта 2021, 06:58
Published 24 марта 2021, 06:58
Modified 18 сентября 2022, 11:35
Updated 18 сентября 2022, 11:35
Погода может испортиться 24 марта, но экстренное предупреждение распространяется и на 25 число. Теплая погода сменится похолоданиями, начнутся дожди и снегопад. Вместе с этим порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Местных жителей попросили быть внимательными.
«Во время непогоды лучше снять с балкона вещи и не оставлять возле деревьев машины и коляски. Водителям нельзя превышать скорость», — заявили в управлении.
Также пешеходов предупредили о необходимости пересекать дорогу только по переходу. Ранее за полдня из-за непогоды в Ростове упали 15 деревьев.