Экстренное предупреждение объявлено в Ростове 25 марта из-за урагана, снега и мороза

Погода может испортиться 24 марта, но экстренное предупреждение распространяется и на 25 число. Теплая погода сменится похолоданиями, начнутся дожди и снегопад. Вместе с этим порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Местных жителей попросили быть внимательными.