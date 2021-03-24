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Posted 24 марта 2021, 06:58

Published 24 марта 2021, 06:58

Modified 18 сентября 2022, 11:35

Updated 18 сентября 2022, 11:35

Экстренное предупреждение объявлено в Ростове 25 марта из-за урагана, снега и мороза

24 марта 2021, 06:58
Жителям Ростова-на-Дону стоит готовиться к ухудшению погоды в среду и четверг, проинформировали в управлении по делам ГО и ЧС города.

Погода может испортиться 24 марта, но экстренное предупреждение распространяется и на 25 число. Теплая погода сменится похолоданиями, начнутся дожди и снегопад. Вместе с этим порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Местных жителей попросили быть внимательными.

«Во время непогоды лучше снять с балкона вещи и не оставлять возле деревьев машины и коляски. Водителям нельзя превышать скорость», — заявили в управлении.

Также пешеходов предупредили о необходимости пересекать дорогу только по переходу. Ранее за полдня из-за непогоды в Ростове упали 15 деревьев.

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#Общество#Новости
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