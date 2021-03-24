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Posted 24 марта 2021, 19:22

Published 24 марта 2021, 19:22

Modified 18 сентября 2022, 11:35

Updated 18 сентября 2022, 11:35

Ремонт операционного блока завершили в областном Центре фтизиопульмонологии в Ростове

24 марта 2021, 19:22
В Ростовском областном центре фтизиопульмонологии были полностью отремонтированы помещения операционного блока, говорится в сообщении регионального правительства.

Подрядчик отремонтировал все помещения, выполнил облицовку стен, полов и потолков, заменил окна, двери и коммуникации. В ходе ремонта были улучшены условия для проведения хирургических манипуляций для пациентов с туберкулезом, в том числе с использованием высокотехнологичных методов. Все это позволяет значительно повысить эффективность лечения инфекционного заболевания.

Кроме того, глава региона Василий Голубев подписал распоряжение о выделении дополнительно 54,5 миллиона рублей медучреждению на на закупку стерилизационного и дезинфекционного оборудования.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону планируют капитально отремонтировать здание городской больницы № 4, построенное в 1881 году.

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