Ремонт операционного блока завершили в областном Центре фтизиопульмонологии в Ростове

Posted 24 марта 2021, 19:22
Published 24 марта 2021, 19:22
Modified 18 сентября 2022, 11:35
Updated 18 сентября 2022, 11:35
Подрядчик отремонтировал все помещения, выполнил облицовку стен, полов и потолков, заменил окна, двери и коммуникации. В ходе ремонта были улучшены условия для проведения хирургических манипуляций для пациентов с туберкулезом, в том числе с использованием высокотехнологичных методов. Все это позволяет значительно повысить эффективность лечения инфекционного заболевания.
Кроме того, глава региона Василий Голубев подписал распоряжение о выделении дополнительно 54,5 миллиона рублей медучреждению на на закупку стерилизационного и дезинфекционного оборудования.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону планируют капитально отремонтировать здание городской больницы № 4, построенное в 1881 году.