Ремонт операционного блока завершили в областном Центре фтизиопульмонологии в Ростове

Подрядчик отремонтировал все помещения, выполнил облицовку стен, полов и потолков, заменил окна, двери и коммуникации. В ходе ремонта были улучшены условия для проведения хирургических манипуляций для пациентов с туберкулезом, в том числе с использованием высокотехнологичных методов. Все это позволяет значительно повысить эффективность лечения инфекционного заболевания.