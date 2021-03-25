Еще 17 человек умерли от коронавируса в Ростовской области

Posted 25 марта 2021, 09:08
Published 25 марта 2021, 09:08
Modified 18 сентября 2022, 11:35
Updated 18 сентября 2022, 11:35
За сутки среди ковид-инфицированных скончались девять женщин от 56 до 86 лет и восемь мужчин от 57 до 73 лет. У всех погибших при жизни имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.
Всего к годовщине коронавируса в Ростовской области жертвами инфекции стали 3464 человека или больше 4,3% заразившихся.
В Ростовской области за год, с момента выявления первого случая коронавируса, было зарегистрировано 79386 заразившихся, выздоровел 71061 пациент, вакцинацию прошли 114648 местных жителей, а повторно сделал прививку уже 81591 человек.