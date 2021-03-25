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Posted 25 марта 2021, 09:08

Published 25 марта 2021, 09:08

Modified 18 сентября 2022, 11:35

Updated 18 сентября 2022, 11:35

Еще 17 человек умерли от коронавируса в Ростовской области

25 марта 2021, 09:08
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли еще 17 местных жителей, говорится в сообщении регионального правительства.

За сутки среди ковид-инфицированных скончались девять женщин от 56 до 86 лет и восемь мужчин от 57 до 73 лет. У всех погибших при жизни имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Всего к годовщине коронавируса в Ростовской области жертвами инфекции стали 3464 человека или больше 4,3% заразившихся.

В Ростовской области за год, с момента выявления первого случая коронавируса, было зарегистрировано 79386 заразившихся, выздоровел 71061 пациент, вакцинацию прошли 114648 местных жителей, а повторно сделал прививку уже 81591 человек.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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