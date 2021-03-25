Новости четверга в Ростове о прорыве дамбы и атаке коронавируса

В Ростове-на-Дону в четверг стало известно о снижении уровня воды из-за аварии на дамбе Низового водохранилища и рекордном количестве тестирований на коронавирус, все самое интересное в обзоре RostovGazeta.