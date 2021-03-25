rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 марта 2021, 16:28

Published 25 марта 2021, 16:28

Modified 18 сентября 2022, 11:35

Updated 18 сентября 2022, 11:35

Новости четверга в Ростове о прорыве дамбы и атаке коронавируса

25 марта 2021, 16:28
В Ростове-на-Дону в четверг стало известно о снижении уровня воды из-за аварии на дамбе Низового водохранилища и рекордном количестве тестирований на коронавирус, все самое интересное в обзоре RostovGazeta.

Проблемы на дамбе

В Ворошиловском районе Ростова произошла деформация затвора на дамбе Низового водохранилища. Это стало причиной аварийной ситуации, из-за которой уровень воды снизился на 1,7 метра.

Сейчас идет ликвидация аварии, к этим работам привлекли спасателей. Также прибыли сотрудники городской администрации.

Стало известно, что гидротехнические сооружения, которые находятся ниже по течению Темерника, функционируют в штатном режиме. Подтоплений в данный момент не ожидается.

Тесты на коронавирус

В лабораториях Ростовской области провели уже более двух миллионов исследований на коронавирус. Только за последние сутки сделали 12 тысяч тестов.

За все время зарегистрировали 79386 случаев заболевания, победили ковид более 71 тысячи пациентов. Показатель заболевших на 100 тысяч населения составил 1889 человек.

Год пандемии

В Ростовской области прошел ровно год с момента выявления первого случая заболевания коронавирусом. Пациенткой стала женщина, которая вернулась из Таиланда.

За два месяца инфекция атаковала все территории региона. Первый пациент скончался 24 апреля, это был 34-летний медик из Китая.

При этом жители региона начали скупать продукты, первыми с прилавков пропали гречка и туалетная бумага.

Материалы по теме
Ровно год прошел с выявления первого случая коронавируса в Ростовской областиБолее 2 млн тестов на коронавирус провели в Ростовской областиВ Ростове из-за аварии на дамбе водохранилища уровень воды упал на 1,5 метра
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика