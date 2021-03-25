Новости четверга в Ростове о прорыве дамбы и атаке коронавируса

Posted 25 марта 2021, 16:28
Published 25 марта 2021, 16:28
Modified 18 сентября 2022, 11:35
Updated 18 сентября 2022, 11:35
Проблемы на дамбе
В Ворошиловском районе Ростова произошла деформация затвора на дамбе Низового водохранилища. Это стало причиной аварийной ситуации, из-за которой уровень воды снизился на 1,7 метра.
Сейчас идет ликвидация аварии, к этим работам привлекли спасателей. Также прибыли сотрудники городской администрации.
Стало известно, что гидротехнические сооружения, которые находятся ниже по течению Темерника, функционируют в штатном режиме. Подтоплений в данный момент не ожидается.
Тесты на коронавирус
В лабораториях Ростовской области провели уже более двух миллионов исследований на коронавирус. Только за последние сутки сделали 12 тысяч тестов.
За все время зарегистрировали 79386 случаев заболевания, победили ковид более 71 тысячи пациентов. Показатель заболевших на 100 тысяч населения составил 1889 человек.
Год пандемии
В Ростовской области прошел ровно год с момента выявления первого случая заболевания коронавирусом. Пациенткой стала женщина, которая вернулась из Таиланда.
За два месяца инфекция атаковала все территории региона. Первый пациент скончался 24 апреля, это был 34-летний медик из Китая.
При этом жители региона начали скупать продукты, первыми с прилавков пропали гречка и туалетная бумага.