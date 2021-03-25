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Posted 25 марта 2021, 11:59

Published 25 марта 2021, 11:59

Modified 1 октября, 13:53

Updated 1 октября, 13:53

В Гидрометцентре сообщили о погоде в Ростовской области весной и летом

25 марта 2021, 11:59
В Ростовской области в этом году температура воздуха весной и летом будет выше, чем обычно, сообщили в Гидрометцентре.

Температура должна стать выше средних многолетних значений. С апреля по май в области практически не будет осадков.

По информации издания Donnews, в июне и июле температура воздуха будет находиться на уровне аналогичных периодов в прошедшие годы. Однако осадков может быть значительно больше нормы.

А вот в августе ожидается дефицит дождей. В области он может стать самым жарким месяцем лета.

Ранее ростовчанин не мог отвезти жену на роды из-за непогоды.

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