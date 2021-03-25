В Гидрометцентре сообщили о погоде в Ростовской области весной и летом

В Ростовской области в этом году температура воздуха весной и летом будет выше, чем обычно, сообщили в Гидрометцентре.

Температура должна стать выше средних многолетних значений. С апреля по май в области практически не будет осадков. По информации издания Donnews, в июне и июле температура воздуха будет находиться на уровне аналогичных периодов в прошедшие годы. Однако осадков может быть значительно больше нормы. А вот в августе ожидается дефицит дождей. В области он может стать самым жарким месяцем лета. Ранее ростовчанин не мог отвезти жену на роды из-за непогоды.