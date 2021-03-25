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Posted 25 марта 2021, 10:37

Published 25 марта 2021, 10:37

Modified 18 сентября 2022, 11:35

Updated 18 сентября 2022, 11:35

В Ростове для реконструкции моста на Малиновского приобретут еще два объекта

25 марта 2021, 10:37
Власти Ростова-на-Дону выразили готовность выкупить еще два объекта для строительства путепровода на улице Малиновского, постановление подписал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Сейчас необходимые объекты находятся в частной собственности. По информации издания Donnews, речь идет об участке на территории садового товарищества «За мир». Здесь располагается здание, площадь которого составляет 60 квадратных метров.

Вначале работу проведет независимый эксперт, который назовет размер компенсации. Если владелец не согласится со стоимостью, то он сможет оспорить ее в суде.

Напомним, что старый мост, который находится в аварийном состоянии, закрыли 4 января. Сейчас идет строительство нового путепровода.

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