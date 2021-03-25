В Ростове для реконструкции моста на Малиновского приобретут еще два объекта

Власти Ростова-на-Дону выразили готовность выкупить еще два объекта для строительства путепровода на улице Малиновского, постановление подписал сити-менеджер Алексей Логвиненко.