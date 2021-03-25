В Ростове для реконструкции моста на Малиновского приобретут еще два объекта

Posted 25 марта 2021, 10:37
Published 25 марта 2021, 10:37
Modified 18 сентября 2022, 11:35
Updated 18 сентября 2022, 11:35
Сейчас необходимые объекты находятся в частной собственности. По информации издания Donnews, речь идет об участке на территории садового товарищества «За мир». Здесь располагается здание, площадь которого составляет 60 квадратных метров.
Вначале работу проведет независимый эксперт, который назовет размер компенсации. Если владелец не согласится со стоимостью, то он сможет оспорить ее в суде.
Напомним, что старый мост, который находится в аварийном состоянии, закрыли 4 января. Сейчас идет строительство нового путепровода.