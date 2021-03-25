В Ростовской области идет профанация программы обращения с бездомными животными

Она добавляет, что в Ростовской области полным ходом идет профанация программы обращения с бездомными животными, которая заключается в отлове, стерилизации, вакцинации от бешенства и выпуска в прежнюю среду обитания. Схем мошенничества у ловцов бездомных животных много. Некоторые отлавливают в одном месте, вешают бирку и подбрасывают в другом. Другие проводят стерилизацию, но через время случайно выясняется, что операция проведена безграмотно, у собаки начинается воспаление, но при этом она может иметь щенков. Третьих вообще отличает вопиющая жестокость.