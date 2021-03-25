В Ростовской области идет профанация программы обращения с бездомными животными

Posted 25 марта 2021, 14:44
Published 25 марта 2021, 14:44
Modified 18 сентября 2022, 11:35
Updated 18 сентября 2022, 11:35
Она рассказывает, что недобросовестные ловцы, которые выигрывают тендеры на реализацию программы по обращению с бездомными животными в регионе, сплошь и рядом нарушают свои обязательства. К нарушениям их провоцирует отсутствие тотального контроля за деятельностью, и, соответственно, за освоением ими выделенных бюджетных средств.
«Например, некоторые муниципалитеты исполнителям контрактов по регулированию численности животных настоятельно рекомендуют не возвращать животных на прежнее место обитания. И тогда ловцы подбрасывают собак и кошек на другие территории», — сообщает Алла Моренец.
Она добавляет, что в Ростовской области полным ходом идет профанация программы обращения с бездомными животными, которая заключается в отлове, стерилизации, вакцинации от бешенства и выпуска в прежнюю среду обитания. Схем мошенничества у ловцов бездомных животных много. Некоторые отлавливают в одном месте, вешают бирку и подбрасывают в другом. Другие проводят стерилизацию, но через время случайно выясняется, что операция проведена безграмотно, у собаки начинается воспаление, но при этом она может иметь щенков. Третьих вообще отличает вопиющая жестокость.
«Сейчас по двум муниципалитетам мы готовим обращение в прокуратуру, — говорит Алла Моренец. — Но никакого результата не будет до тех пор, пока ловцы не станут должным образом отчитываться за освоение бюджетных средств, а заказчики не перестанут спустя рукава принимать их якобы проведенную работу».
Подробнее в материале: Жизнь собачья: почему в Ростовской области растет число безнадзорных животных