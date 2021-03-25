Закройщик — востребованная профессия

Posted 25 марта 2021, 14:15
Published 25 марта 2021, 14:15
Modified 18 сентября 2022, 11:35
Updated 18 сентября 2022, 11:35
На базе ДГТУ не первый год работает центр по подготовке и переподготовке кадров тех профессий, которые востребованы в реальном секторе экономики. Ежегодно университет на своей базе переподготавливает до 15 тысяч. В пандемийный 2020 год Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства (РРАПП) организовало здесь бесплатный курс «Раскройки и шитья» — пилотный проект, направленный на развитие института самозанятости.
«Это новая учебная программа и даже люди, которые не имеют представления по направлениям в той или иной специальности, но вынуждены по причине потери рабочего места или закрытию производства зарабатывать деньги, способны пройти переквалификацию и трудоустроиться или открыть свое дело», — отмечает ректор ДГТУ БесарионМесхи.
РРАПП при содействии Правительства РО и министерства экономического развития региона профинансировало подготовку новых специалистов, а ДГТУ предоставил свою техническую базу и кадры.
«Одним из главных условий для участия в проекте была регистрация в качестве самозанятого, — поясняет директор РРАПП Яна Куринова. — Те, кто обучены сегодня и получают сертификаты не останутся без нашего сопровождения и в дальнейшем. В этом году доступен специальный микрозаём для самозанятых до 1 млн рублей со ставкой от 4,25 процента. Это выгодное предложение для начала своего дела. Также, на площадке центров «Мой бизнес», их в регионе 6, доступен широкий спектр консультационной и информационно-образовательной поддержки. В настоящее время мы находимся в активном формировании повестки этого года и ставим себе цель расширяться в рабочих профессиях, которым и будем обучать в рамках аналогичных программ.
Руководитель Инновационного Центра Индустрии Моды ДГТУ, лауреат премии Пьер Карден, дизайнер Елена Грималовская пояснила: «Количество обучающихся в группе по этому направлению не может быть большим. Каждый из учеников требует максимум времени и внимания. Проект подготовки закройщиков, портных и швей, реализуется в условиях нехватки рабочих рук в сфере производства одежды и бытового обслуживания, но у нас есть позитивная новость — это государственное финансирование наших слушателей по приобретению профессии, которая сейчас востребована на 100 процентов. У нас очень интересная программа, она включает в себя как классические и фундаментальные вещи, так и экспериментальные, начиная от построения лекал, кройки и изготовления».
Учебная программа в 144 часа основана на фундаментальных знаниях классических сертифицированных материалов. Слушатели изучают не только теорию, но и практику, несмотря на возраст и первичные навыки.
«Мне курс очень понравился. Я получил много полезной информации, изучил мужскую одежду, женскую. Погрузился в классификацию базовых модельных конструкций. В дальнейшем продолжу обучение, а может, со временем сделаю и свой бренд», — скромно улыбаясь, говорит Михаил Швандыров. Выпускнику курса 30 лет, за плечами колледж по специальности модельер конструктор одежды, на курс закройщиков в ДГТУ пришел с целью открыть для себя что-то новое и в будущем сделать свою коллекцию женской домашней одежды.