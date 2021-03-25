Закройщик — востребованная профессия

«Одним из главных условий для участия в проекте была регистрация в качестве самозанятого, — поясняет директор РРАПП Яна Куринова. — Те, кто обучены сегодня и получают сертификаты не останутся без нашего сопровождения и в дальнейшем. В этом году доступен специальный микрозаём для самозанятых до 1 млн рублей со ставкой от 4,25 процента. Это выгодное предложение для начала своего дела. Также, на площадке центров «Мой бизнес», их в регионе 6, доступен широкий спектр консультационной и информационно-образовательной поддержки. В настоящее время мы находимся в активном формировании повестки этого года и ставим себе цель расширяться в рабочих профессиях, которым и будем обучать в рамках аналогичных программ.