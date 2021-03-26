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Posted 26 марта 2021, 17:11

Published 26 марта 2021, 17:11

Modified 18 сентября 2022, 11:35

Updated 18 сентября 2022, 11:35

Число пожаров в Ростове сократилось на 20% в 2021 году

26 марта 2021, 17:11
В Ростове-на-Дону с начала 2021 года было зарегистрировано 220 пожаров, говорится в сообщении городской администрации.

При этом по сравнению с аналогичным периодом 2020 года число пожаров сократилось на 19,4%. С начала года в Ростове в пожарах погибли 11 человек, столько же пострадали от ожогов и отравления угарным газом.

На жилой сектор пришлось 35,9% всех пожаров, еще 47,9 произошли на открытых территориях, 12,1% - на транспортных средствах, остальные были зафиксированы в бесхозных строениях.

Больше половины пожаров (52%) произошли из-за неосторожного обращения с огнем, еще 10% - из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования, 15,8% - приходится на поджоги.

Ранее в Ростове назвали причину пожара в супермаркете «Кооператор Дона».

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