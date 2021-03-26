Почти 50 территорий Ростовской области не устояли перед коронавирусом

Posted 26 марта 2021, 08:55
Published 26 марта 2021, 08:55
Modified 18 сентября 2022, 11:35
Updated 18 сентября 2022, 11:35
О коронавирусе узнали 242 человека в Ростове, Батайске, Новочеркасске и Шахтах. Есть пациенты в Куйбышевском, Мартыновском, Матвеево-Курганском, Милютинском районах.
Продолжают действовать ковидные госпитали, в них находятся 1837 пациентов. За сутки в области умерли 8 женщин и 12 мужчин в возрасте от 33 до 94 лет.
Всего в регионе зарегистрировали 79628 случаев заболевания, вылечились 71332 пациента. Жертвами инфекции оказались 3484 зараженных.