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Posted 26 марта 2021, 08:55

Published 26 марта 2021, 08:55

Modified 18 сентября 2022, 11:35

Updated 18 сентября 2022, 11:35

Почти 50 территорий Ростовской области не устояли перед коронавирусом

26 марта 2021, 08:55
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области в 47 городах и районах были зарегистрированы заболевшие коронавирусом за сутки, заявили в облправительстве.

О коронавирусе узнали 242 человека в Ростове, Батайске, Новочеркасске и Шахтах. Есть пациенты в Куйбышевском, Мартыновском, Матвеево-Курганском, Милютинском районах.

Продолжают действовать ковидные госпитали, в них находятся 1837 пациентов. За сутки в области умерли 8 женщин и 12 мужчин в возрасте от 33 до 94 лет.

Всего в регионе зарегистрировали 79628 случаев заболевания, вылечились 71332 пациента. Жертвами инфекции оказались 3484 зараженных.

Напомним, что ровно год прошел с выявления первого случая коронавируса в Ростовской области.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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