С помощью аудиоэкскурсии предложили ростовчанам убить время в общественном транспорте

В настоящее время экскурсии доступны для маршрутов автобусов № 3а и троллейбусов № 1. Начиная с остановки у железнодорожного вокзала «Ростов-Главный» и заканчивая конечной — на улице Веры Пановой аудиогид поведает обо всем, что будет видно за окном, используя данные геопозиции.