С помощью аудиоэкскурсии предложили ростовчанам убить время в общественном транспорте

Posted 26 марта 2021, 12:29
Published 26 марта 2021, 12:29
Modified 18 сентября 2022, 11:35
Updated 18 сентября 2022, 11:35
Прослушать экскурсию можно после оплаты проезда в автобусе или троллейбусе, используя смартфон и наушники. Аудиоэкскурсия доступна в приложении IZI.travel, найти ее можно, выбрав в нем город Ростов-на-Дону.
В настоящее время экскурсии доступны для маршрутов автобусов № 3а и троллейбусов № 1. Начиная с остановки у железнодорожного вокзала «Ростов-Главный» и заканчивая конечной — на улице Веры Пановой аудиогид поведает обо всем, что будет видно за окном, используя данные геопозиции.