rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 марта 2021, 12:29

Published 26 марта 2021, 12:29

Modified 18 сентября 2022, 11:35

Updated 18 сентября 2022, 11:35

С помощью аудиоэкскурсии предложили ростовчанам убить время в общественном транспорте

26 марта 2021, 12:29
В Ростове-на-Дону на маршрутах общественного транспорта в центре города запустили аудиоэкскурсии, сообщает «Ростовский городской транспорт».

Прослушать экскурсию можно после оплаты проезда в автобусе или троллейбусе, используя смартфон и наушники. Аудиоэкскурсия доступна в приложении IZI.travel, найти ее можно, выбрав в нем город Ростов-на-Дону.

В настоящее время экскурсии доступны для маршрутов автобусов № 3а и троллейбусов № 1. Начиная с остановки у железнодорожного вокзала «Ростов-Главный» и заканчивая конечной — на улице Веры Пановой аудиогид поведает обо всем, что будет видно за окном, используя данные геопозиции.

Ранее стало известно, что в Ростове создадут восемь парковок для туристического транспорта.

Материалы по теме
Пассажир пострадал в столкновении двух автобусов в Ростове
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика