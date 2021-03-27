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Posted 27 марта 2021, 08:20

Published 27 марта 2021, 08:20

Modified 18 сентября 2022, 11:35

Updated 18 сентября 2022, 11:35

Еще 244 жителя Ростовской области заразились коронавирусом за сутки

27 марта 2021, 08:20
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области проведенные в лабораториях тесты позволили подтвердить еще 244 случая заболевания коронавирусом, сообщили в правительстве региона.

Выздоровели 274 человека и скончались 24 пациента. Умерли 10 женщин и 14 мужчин, которым было от 53 до 88 лет.

Работают в регионе и ковидные госпитали, в которых занято 1880 мест. Прививки против ковида сделали почти 120 тысяч местных жителей.

Всего в области заразились коронавирусом 79872 человека, победили инфекцию 71606 граждан. Умерли из-за болезни 3508 граждан.

Ранее большую партию вакцины против коронавируса получил Ростов.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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