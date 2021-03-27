Еще 244 жителя Ростовской области заразились коронавирусом за сутки

Posted 27 марта 2021, 08:20
Published 27 марта 2021, 08:20
Modified 18 сентября 2022, 11:35
Updated 18 сентября 2022, 11:35
Выздоровели 274 человека и скончались 24 пациента. Умерли 10 женщин и 14 мужчин, которым было от 53 до 88 лет.
Работают в регионе и ковидные госпитали, в которых занято 1880 мест. Прививки против ковида сделали почти 120 тысяч местных жителей.
Всего в области заразились коронавирусом 79872 человека, победили инфекцию 71606 граждан. Умерли из-за болезни 3508 граждан.
Ранее большую партию вакцины против коронавируса получил Ростов.