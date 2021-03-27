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Posted 27 марта 2021, 05:50

Published 27 марта 2021, 05:50

Modified 18 сентября 2022, 11:35

Updated 18 сентября 2022, 11:35

Ростовчане пожаловались на затопленный проход на мосту по Малиновского

27 марта 2021, 05:50
В Ростове-на-Дону затопило проход, который сделали для пешеходов на строящемся мосту по улице Малиновского, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Автор разместил фото и показал пешеходов, которые идут по лужам. По его словам, расчисткой прохода никто не занимается.

«Участок утоп в грязи и лужах. Надежда осталась только на погоду: дожди закончатся, потеплеет и грязь высохнет», — заявил ростовчанин.

Некоторые пользователи в комментариях посчитали, что это нормальная ситуация, особенно в условиях проведения строительных работ. «Там же стройка, а что должно быть на земле на территории строительства, когда неделю идет дождь?», — заявил один из местных жителей.

Ростовчане предложили положить здесь деревянные настилы. Напомним, что аварийный мост на Малиновского закрыли 4 января 2020 года, сейчас идет строительство еще одного путепровода.

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