Ростовчане пожаловались на затопленный проход на мосту по Малиновского

Posted 27 марта 2021, 05:50
Published 27 марта 2021, 05:50
Modified 18 сентября 2022, 11:35
Updated 18 сентября 2022, 11:35
Автор разместил фото и показал пешеходов, которые идут по лужам. По его словам, расчисткой прохода никто не занимается.
«Участок утоп в грязи и лужах. Надежда осталась только на погоду: дожди закончатся, потеплеет и грязь высохнет», — заявил ростовчанин.
Некоторые пользователи в комментариях посчитали, что это нормальная ситуация, особенно в условиях проведения строительных работ. «Там же стройка, а что должно быть на земле на территории строительства, когда неделю идет дождь?», — заявил один из местных жителей.
Ростовчане предложили положить здесь деревянные настилы. Напомним, что аварийный мост на Малиновского закрыли 4 января 2020 года, сейчас идет строительство еще одного путепровода.