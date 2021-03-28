Автомобиль такси в Ростове полностью провалился в яму

Posted 28 марта 2021, 09:26
Published 28 марта 2021, 09:26
Modified 18 сентября 2022, 11:35
Updated 18 сентября 2022, 11:35
Местный житель во время прогулки заметил легковой автомобиль в яме. Она появилась из-за строительных работ.
«Что произошло — непонятно. При этом машина опечатана судебными приставами», — написал автор.
Он добавил фотографию и показал последствия аварии. Пользователи в комментариях пошутили, что автомобиль «провалился в долговую яму».
«Машина попыталась зарыться от судебных приставов», — написали подписчики.
«Интересно, как машина без водителя приехала? Или она приехала, а потом ее опечатали уже в яме?», — поинтересовались горожане.