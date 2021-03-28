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Posted 28 марта 2021, 09:26

Published 28 марта 2021, 09:26

Modified 18 сентября 2022, 11:35

Updated 18 сентября 2022, 11:35

Автомобиль такси в Ростове полностью провалился в яму

28 марта 2021, 09:26
В Ростове-на-Дону в яме на улице Сарьяна оказалась машина такси, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Местный житель во время прогулки заметил легковой автомобиль в яме. Она появилась из-за строительных работ.

«Что произошло — непонятно. При этом машина опечатана судебными приставами», — написал автор.

Он добавил фотографию и показал последствия аварии. Пользователи в комментариях пошутили, что автомобиль «провалился в долговую яму».

«Машина попыталась зарыться от судебных приставов», — написали подписчики.

«Интересно, как машина без водителя приехала? Или она приехала, а потом ее опечатали уже в яме?», — поинтересовались горожане.

Ранее девочка-подросток и один взрослый пострадали в ДТП с КамАЗом в Ростовской области.

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