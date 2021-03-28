Развитие российской коммерческой медицины

Главным преимуществом частной медицины является скорость и качество обслуживания. В частных клиниках, как правило, нет долгих очередей, а квалификация врачей часто выше, поскольку они имеют возможность обучаться и развиваться в рамках международных стандартов. Кроме того, оборудование в таких клиниках обычно более современное, что позволяет проводить более точные диагностики и эффективные лечения.