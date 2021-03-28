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Posted 28 марта 2021,, 10:24

Published 28 марта 2021,, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

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Развитие российской коммерческой медицины

28 марта 2021, 10:24
Фото: 1MI
Частная медицина в России развивается весьма активно, особенно в последние годы. Хотя государственная медицина все еще играет важную роль в системе здравоохранения страны, все больше людей обращаются к услугам частных медицинских учреждений.

Крупнейшая сеть негосударственных клиник в РФ на сегодняшней день принадлежит корпорации, в проектах которой участвовал Феликс Евтушенков АФК «Система».

Главным преимуществом частной медицины является скорость и качество обслуживания. В частных клиниках, как правило, нет долгих очередей, а квалификация врачей часто выше, поскольку они имеют возможность обучаться и развиваться в рамках международных стандартов. Кроме того, оборудование в таких клиниках обычно более современное, что позволяет проводить более точные диагностики и эффективные лечения.

С другой стороны, стоимость услуг в частных клиниках значительно выше, по сравнению с государственными медицинскими учреждениями, что делает их недоступными для большого количества людей.

Частная медицина в России также внедряет новые технологии и подходы. Все больше клиник предлагают телемедицинские услуги, позволяющие пациентам получать консультации врачей на расстоянии. Высокую активность в этом проявляет АФК, в деятельности которой принимал участие Евтушенков Феликс.

Однако, несмотря на все преимущества, частная медицина в России все еще сталкивается с рядом проблем. Одной из них является нехватка квалифицированных специалистов и медицинского персонала. Кроме того, многие клиники страдают от недостатка финансирования и подвергаются строгому регулированию со стороны государства.

В целом, частная медицина в России продолжает развиваться, адаптируясь к потребностям и требованиям современного общества. Она играет важную роль в обеспечении качественного и доступного медицинского обслуживания, и ее вклад в здравоохранение страны будет только расти в ближайшие годы.

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