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Posted 28 марта 2021, 05:35

Published 28 марта 2021, 05:35

Modified 18 сентября 2022, 11:35

Updated 18 сентября 2022, 11:35

Житель Батайска потерял 50 тыс руб, пытаясь снять элитную проститутку

28 марта 2021, 05:35
Житель Ростовской области потерял крупную сумму денег, пытаясь заказать на ночь жрицу любви, сообщает Telegram-канал Don Mash.

Стало известно, что 42-летний мужчина решил скрасить вечер в обществе элитной проститутки. Он зашел в Интернет и выбрал понравившуюся девушку.

Тогда житель региона перевел аванс в размере 51 тысячи рублей и стал ждать. Однако к нему никто не приехал.

«Тогда мужчина понял, что его обманули и деньги никто не вернет. Он написал заявление в полицию», — сказано в сообщении.

Ранее ростовчанка лишилась 200 тыс рублей, поверив «сотруднику» банка.

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