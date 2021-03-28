Житель Батайска потерял 50 тыс руб, пытаясь снять элитную проститутку

Posted 28 марта 2021, 05:35
Published 28 марта 2021, 05:35
Modified 18 сентября 2022, 11:35
Updated 18 сентября 2022, 11:35
Стало известно, что 42-летний мужчина решил скрасить вечер в обществе элитной проститутки. Он зашел в Интернет и выбрал понравившуюся девушку.
Тогда житель региона перевел аванс в размере 51 тысячи рублей и стал ждать. Однако к нему никто не приехал.
«Тогда мужчина понял, что его обманули и деньги никто не вернет. Он написал заявление в полицию», — сказано в сообщении.
Ранее ростовчанка лишилась 200 тыс рублей, поверив «сотруднику» банка.