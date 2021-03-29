Большие перепады температур ожидаются в Ростове-на-Дону в начале недели

Posted 29 марта 2021, 05:04
Published 29 марта 2021, 05:04
Modified 18 сентября 2022, 11:35
Updated 18 сентября 2022, 11:35
В понедельник днем температура поднимется до 10 градусов, ночью опустится до 3 градусов. Днем во вторник воздух прогреется до 9 градусов.
В ночь на среду похолодает до плюс 1 градуса, начнется снег с дождем. Скорость ветра увеличится до 5 метров в секунду.
Днем в среду осадки прекратятся, наступит весенняя погода с температурой до 12 градусов. К пятнице температура может подняться до 14 градусов.
В субботу и воскресенье в городе будет 12 градусов. При этом может начаться дождь.