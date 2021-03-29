rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 марта 2021, 05:04

Published 29 марта 2021, 05:04

Modified 18 сентября 2022, 11:35

Updated 18 сентября 2022, 11:35

Большие перепады температур ожидаются в Ростове-на-Дону в начале недели

29 марта 2021, 05:04
В Ростове-на-Дону в начале недели будет переменчивая и облачная погода, предупредили в Гидрометцентре.

В понедельник днем температура поднимется до 10 градусов, ночью опустится до 3 градусов. Днем во вторник воздух прогреется до 9 градусов.

В ночь на среду похолодает до плюс 1 градуса, начнется снег с дождем. Скорость ветра увеличится до 5 метров в секунду.

Днем в среду осадки прекратятся, наступит весенняя погода с температурой до 12 градусов. К пятнице температура может подняться до 14 градусов.

В субботу и воскресенье в городе будет 12 градусов. При этом может начаться дождь.

Материалы по теме
На Ростовскую область надвигается непогодаМашины для уборки снега подготовили в Ростовской области в ожидании непогоды
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика