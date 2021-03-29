Страховой Дом ВСК подтвердил высокий уровень качества услуг

В ходе проверок в формате «Тайный покупатель» работа консультантов была оценена высоко. Телефонные и личные консультации были отмечены как высококвалифицированные: сотрудники проводили расчет нескольких страховых программ, объясняли особенности, клиентами была получена вся необходимая информация. Тайные покупатели хотели бы видеть сотрудников офиса более приветливыми, тем не менее, общее впечатление от консультаций было положительным.