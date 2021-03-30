Какой будет погода 30 марта, рассказали жителям Ростова

Posted 30 марта 2021, 05:23
Published 30 марта 2021, 05:23
Modified 1 октября, 14:58
Updated 1 октября, 14:58
При этом в самом Ростове-на-Дону днем во вторник осадков не ожидается, а температура воздуха достигнет +8 С. Ветер восточный, умеренный, до 5 метро в секунду.
В Ростовской области 30 марта +3...+8 С, в южных районах до +13 С, ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, днем в отдельных районах возможно усиление до 12-14 метров в секунду.
Ранее синоптики сообщили, что начало рабочей недели в Ростове будет солнечным и теплым, небольшой дождь возможен только в ночь с 30 на 31 марта.
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