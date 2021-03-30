На Украину не пустили 15 тонн йогурта и сливок из Ростовской области

Posted 30 марта 2021, 10:58
Published 30 марта 2021, 10:58
Modified 1 октября, 14:44
Updated 1 октября, 14:44
Скоропортящийся груз пытались провезти на Украину через пункт пропуска Таганрогский. Но, как выяснилось при проверке документов, номер товарно-транспортной накладной не совпал с номером, указанным в ветеринарных сопроводительных документах», — говорится в сообщении.
Должностные лица ведомства составили акт о нарушении требований законодательства ЕАЭС и запретили вывоз 15 тонн йогурта и сливок.
Ранее в Ростове-на-Дону в продаже обнаружили санкционную продукцию, произведенную в Италии и запрещенную к ввозу в Россию.
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