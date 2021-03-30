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Posted 30 марта 2021, 10:58

Published 30 марта 2021, 10:58

Modified 1 октября, 14:44

Updated 1 октября, 14:44

На Украину не пустили 15 тонн йогурта и сливок из Ростовской области

30 марта 2021, 10:58
На границе Ростовской области и Украины задержали порядка 15 тонн готовой молочной продукции из-за неверно оформленных документов, говорится в сообщении регионального управления Россельхознадзора.

Скоропортящийся груз пытались провезти на Украину через пункт пропуска Таганрогский. Но, как выяснилось при проверке документов, номер товарно-транспортной накладной не совпал с номером, указанным в ветеринарных сопроводительных документах», — говорится в сообщении.

Должностные лица ведомства составили акт о нарушении требований законодательства ЕАЭС и запретили вывоз 15 тонн йогурта и сливок.

Ранее в Ростове-на-Дону в продаже обнаружили санкционную продукцию, произведенную в Италии и запрещенную к ввозу в Россию.

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