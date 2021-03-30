После кладбищенского скандала в Батайске проверят городской департамент ЖКХ

Депутаты городской думы решили направить соответствующий запрос в адрес Контрольно-счетной палаты. В городском управлении жилищно-коммунального хозяйства заявили, что в Батайске практически не осталось мест под захоронение. Их хватит только на семь-восемь месяцев. А в городском бюджете отсутствуют средства на строительство нового кладбища, денег хватит только на разработку проектно-сметной документации. Депутаты при этом уверены, что дефицит денежных средств возник из-за недостаточных отчислений со стороны ритуальных организаций.