После кладбищенского скандала в Батайске проверят городской департамент ЖКХ

Posted 30 марта 2021, 17:09
Published 30 марта 2021, 17:09
Modified 18 сентября 2022, 11:37
Updated 18 сентября 2022, 11:37
Депутаты городской думы решили направить соответствующий запрос в адрес Контрольно-счетной палаты. В городском управлении жилищно-коммунального хозяйства заявили, что в Батайске практически не осталось мест под захоронение. Их хватит только на семь-восемь месяцев. А в городском бюджете отсутствуют средства на строительство нового кладбища, денег хватит только на разработку проектно-сметной документации. Депутаты при этом уверены, что дефицит денежных средств возник из-за недостаточных отчислений со стороны ритуальных организаций.
Отмечается, что среднегодовая выручка городского МП «Ритуальные услуги» составляет 21,6 миллиона рублей, однако в бюджет предприятие отчисляет только 62 тысячи рублей. Больше трех лет назад Контрольно-счетная палата уже проверяла муниципальное предприятие и выявила ряд нарушений в его работе, но были ли они устранены, остается неизвестным.
Ранее жители Батайска сообщили, что хоронить усопших не могут на кладбище из-за подтопления свежих могил грунтовыми водами.