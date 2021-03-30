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Posted 30 марта 2021, 17:09

Published 30 марта 2021, 17:09

Modified 18 сентября 2022, 11:37

Updated 18 сентября 2022, 11:37

После кладбищенского скандала в Батайске проверят городской департамент ЖКХ

30 марта 2021, 17:09
В Ростовской области Контрольно-счетная палата проверит работу Департамент ЖКХ Батайска и муниципального подрядчика из-за скандала, связанного с нехваткой мест на кладбищах, пишет 1rnd.

Депутаты городской думы решили направить соответствующий запрос в адрес Контрольно-счетной палаты. В городском управлении жилищно-коммунального хозяйства заявили, что в Батайске практически не осталось мест под захоронение. Их хватит только на семь-восемь месяцев. А в городском бюджете отсутствуют средства на строительство нового кладбища, денег хватит только на разработку проектно-сметной документации. Депутаты при этом уверены, что дефицит денежных средств возник из-за недостаточных отчислений со стороны ритуальных организаций.

Отмечается, что среднегодовая выручка городского МП «Ритуальные услуги» составляет 21,6 миллиона рублей, однако в бюджет предприятие отчисляет только 62 тысячи рублей. Больше трех лет назад Контрольно-счетная палата уже проверяла муниципальное предприятие и выявила ряд нарушений в его работе, но были ли они устранены, остается неизвестным.

Ранее жители Батайска сообщили, что хоронить усопших не могут на кладбище из-за подтопления свежих могил грунтовыми водами.

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