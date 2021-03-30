Суд решит судьбу ростовчанина, который избил и заживо сжег свою жену

По версии следствия, мужчина совершил убийство, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В своем доме в селе Александровка он повздорил со своей 53-летней женой. Чтобы проучить благоверную, мужчина схватил кожаный ремень от сумки и избил ее. Этого ему показалось недостаточно, поэтому он облил женщину бензином и поджег ее.