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Posted 30 марта 2021, 18:54

Published 30 марта 2021, 18:54

Modified 1 октября, 13:47

Updated 1 октября, 13:47

Суд решит судьбу ростовчанина, который избил и заживо сжег свою жену

30 марта 2021, 18:54
В Ростовской области под суд пойдет 56-летний житель Тарасовского района за убийство собственной супруги, говорится в сообщении регионального СКР.

По версии следствия, мужчина совершил убийство, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В своем доме в селе Александровка он повздорил со своей 53-летней женой. Чтобы проучить благоверную, мужчина схватил кожаный ремень от сумки и избил ее. Этого ему показалось недостаточно, поэтому он облил женщину бензином и поджег ее.

Потерпевшая погибла от полученных ожогов.

Следователи направили дело в Ростовской областной суд для рассмотрения по существу.

Ранее ростовчани топором убил сожительницу и сжег ее квартиру.

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