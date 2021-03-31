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Posted 31 марта 2021, 10:54

Published 31 марта 2021, 10:54

Modified 18 сентября 2022, 11:37

Updated 18 сентября 2022, 11:37

Движение ограничат на Ленина в Ростове

Движение ограничат на Ленина в Ростове

31 марта 2021, 10:54
Фото: Медиахолдинг1Mi
С 10 апреля в Ростове-на-Дону запретят проезд автомобилей по улице Ленина, сообщили в городской администрации.

Ограничения будут действовать для участка от Васильченко до Огарева, неудобства вызваны прокладкой подземных инженерных коммуникаций. Снять ограничения должны 30 июня, если подрядчик выполнит работы в срок.

Кроме того, с 10 апреля запретят остановку транспорта в переулке Соборном по западной стороне от Мечникова до Буденновского и по восточной стороне от дома № 100 до № 104/1.

Также с 10 апреля большегрузам запретят проезжать по ряду ростовских улиц.

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#Общество#Новости
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