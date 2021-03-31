Эксперт раскрыл методы накрутки трафика через виртуальные номера

После публикации RT началась дискуссия об уместности использования фиктивной аудитории и технологий, помогающих ее увеличивать. Журналисты сообщили, что алгоритм регистрации ресурса выстроен так, что «участником» можно стать не один раз. Для этого указываются различные адреса электронной почты и любые геотеги, информирует lenta.ru.
Представители RT заявили, что на сайте Алексея Навального поддержали 60 граждан, которые проживают в Мавзолее Ленина, и свыше 1000 представителей дикого острова Визе в Карском море.
По словам Деева, технологии все время совершенствуются. Гаджетами умеют пользоваться не только молодые люди, но и дети, а также пенсионеры. Таким образом, накрутка количества просмотров ежедневно сильнее и глубже проникает в российскую действительность.
Уже есть множество сервисов, которые позволяют получить SMS на виртуальный номер для регистрации. К примеру, тот же sms-man.ru выдает номера для приема SMS из более чем 270 государств. В число последних входит и Россия. Этим активно пользуются люди, желающие скрыть свою личность.
Так как у ресурса имеется АPI для разработчиков, провести массовую регистрацию номеров под любые манипуляции очень легко, ведь количество сообщений для подтверждения аккаунтов не ограничено, пояснил специалист.
Руководитель аналитического департамента AMarkets назвал неудивительным появление на сайтах геометок с фейковых аккаунтов. Ряд сервисов позволяет регистрироваться в социальных сетях без приобретения “симок”.
Деев считает одной из опаснейших тенденций современности накручивание голосов в музыкальных конкурсах, в социальных сетях и в ходе серьезных мероприятий.
Отметим, что сторонники Алексея Навального запустили особый сайт. На нем граждане, которые готовы выходить на митинги, могут оставить свою локацию. Дату проведения мероприятий организаторы назовут позже, когда число протестующих составит 500 000. На сайте говорится, что сейчас в протестах готовы участвовать не менее 360 000 россиян. Экспертное сообщество сомневается в этих цифрах.