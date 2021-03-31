Эксперт раскрыл методы накрутки трафика через виртуальные номера

Уже есть множество сервисов, которые позволяют получить SMS на виртуальный номер для регистрации. К примеру, тот же sms-man.ru выдает номера для приема SMS из более чем 270 государств. В число последних входит и Россия. Этим активно пользуются люди, желающие скрыть свою личность.