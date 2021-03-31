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Posted 31 марта 2021, 13:23

Published 31 марта 2021, 13:23

Modified 18 сентября 2022, 11:37

Updated 18 сентября 2022, 11:37

Лидер «Родины» предлагает судить иностранцев по отдельному УК

31 марта 2021, 13:23
Глава партии «Родина», депутат Государственной думы Российской Федерации Алексей Журавлев предложил ввести отдельный уголовный кодекс для иностранцев. Принцип двухконтурного уголовного кодекса уже давно и успешно применяется в некоторых государствах.

Сейчас основная масса трудовых мигрантов состоит из граждан стран Средней Азии. Речь идет преимущественно о выходцах из Узбекистана и Таджикистана. Например, за январь - ноябрь прошлого года они оформили 92% всех патентов. С 2016 по 2019 год количество иностранцев, въехавших в РФ, составило от 9 до 11 миллионов. На конец января 2020 года российскую границу пересекли более 10 миллионов мигрантов. Об этом информирует gorod55.ru.

В период эпидемии китайской коронавирусной инфекции и закрытия международных границ все поменялось. Так, на первое декабря минувшего года на территории РФ находились 7,8 миллиона иностранцев. Миграция сократилась на 20-30%.

По словам Алексея Журавлева, сейчас ситуация с коронавирусом COVID-19 стабилизировалась. России нужны современные законы, чтобы встречать приезжих из ближнего зарубежья.

Председатель партия «Родина» подчеркнул, что более 30% преступлений, которые совершают мигранты, направлены против личности. Речь идет о разбоях, изнасилованиях и насильственных действиях сексуального характера. В государствах Средней Азии наказания за данные преступления очень суровы. Там можно получить пожизненное лишение свободы или даже смертную казнь. Логичным будет подобным образом наказывать преступников и в РФ.

Парламентарий добивается расширения Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ» до отдельного уголовного кодекса для иностранцев (мигрантов). Это предполагает двухконтурный уголовный кодекс: для граждан России и для иностранцев, которые нарушили закон на территории РФ.

В наши дни по действующему законодательству мигрантов, совершивших преступления, наказывают наравне с россиянами. Такая ситуация является несправедливой, заявил Журавлев.

«Права и ответственность хозяина и гостя не должны быть наравне. Главное отличие - это строгость наказания за совершенные преступления», - считает депутат.

Алексей Журавлев добавил, что главное отличие кодексов должно заключаться в строгости наказания. Иностранцы будут четко понимать, что за аналогичные правонарушения их будут судить гораздо строже, чем граждан страны.

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