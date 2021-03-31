Лидер «Родины» предлагает судить иностранцев по отдельному УК

Сейчас основная масса трудовых мигрантов состоит из граждан стран Средней Азии. Речь идет преимущественно о выходцах из Узбекистана и Таджикистана. Например, за январь - ноябрь прошлого года они оформили 92% всех патентов. С 2016 по 2019 год количество иностранцев, въехавших в РФ, составило от 9 до 11 миллионов. На конец января 2020 года российскую границу пересекли более 10 миллионов мигрантов. Об этом информирует gorod55.ru.