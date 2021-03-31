Мощное потепление придет в Ростовскую область с началом апреля

Posted 31 марта 2021, 05:58
Published 31 марта 2021, 05:58
Modified 18 сентября 2022, 11:37
Updated 18 сентября 2022, 11:37
Так, уже завтра, 1 апреля, в Ростове-на-Дону будет солнечно и без осадков. Воздух прогреется до +13 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, но к вечеру немного успокоится. Ночью температура опустится до +5 градусов.
В пятницу, 2 апреля, будет все также тепло — до +13 градусов, солнечно и сухо. В выходные возможны небольшие осадки в период с 9.00 до 18.00 мск. Станет немного прохладнее — до +8 градусов. А ветер усилится до 15 метров в секунду.
В целом, как отмечают в Гидрометцентре, в Ростовской области в апреле ожидается температура в пределах нормы — около +10 градусов. В дневные часы температура будет колебаться от +3 до +18 градусов, а ночью от +2 до +9 градусов.
Во второй и третьей декаде апреля возможны грозы. В конце месяца могут ударить заморозки в утреннее часы и ночное время. Но днем будет тепло и солнечно.