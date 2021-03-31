Мощное потепление придет в Ростовскую область с началом апреля

В пятницу, 2 апреля, будет все также тепло — до +13 градусов, солнечно и сухо. В выходные возможны небольшие осадки в период с 9.00 до 18.00 мск. Станет немного прохладнее — до +8 градусов. А ветер усилится до 15 метров в секунду.