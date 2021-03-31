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Posted 31 марта 2021, 05:58

Published 31 марта 2021, 05:58

Modified 18 сентября 2022, 11:37

Updated 18 сентября 2022, 11:37

Мощное потепление придет в Ростовскую область с началом апреля

31 марта 2021, 05:58
В Ростовской области с наступлением апреля, наконец, наступит настоящая весна, следует из прогноза синоптиков.

Так, уже завтра, 1 апреля, в Ростове-на-Дону будет солнечно и без осадков. Воздух прогреется до +13 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, но к вечеру немного успокоится. Ночью температура опустится до +5 градусов.

В пятницу, 2 апреля, будет все также тепло — до +13 градусов, солнечно и сухо. В выходные возможны небольшие осадки в период с 9.00 до 18.00 мск. Станет немного прохладнее — до +8 градусов. А ветер усилится до 15 метров в секунду.

В целом, как отмечают в Гидрометцентре, в Ростовской области в апреле ожидается температура в пределах нормы — около +10 градусов. В дневные часы температура будет колебаться от +3 до +18 градусов, а ночью от +2 до +9 градусов.

Во второй и третьей декаде апреля возможны грозы. В конце месяца могут ударить заморозки в утреннее часы и ночное время. Но днем будет тепло и солнечно.

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