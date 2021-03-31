Новые случаи коронавируса выявили на 44 территориях Ростовской области

Posted 31 марта 2021, 09:31
Published 31 марта 2021, 09:31
Modified 1 октября, 14:38
Updated 1 октября, 14:38
Лидером по количеству зараженных за сутки стал Ростов-на-Дону, где 93 человека получили положительные тесты на инфекцию. Также в пятерку вошли Неклиновский район, Новочеркасск, Новошахтинск и Батайск.
Всего на 31 марта в регионе выявили 239 случаев заражения коронавируса, а с 25 марта 2020 года на территории области выявили 80836 заболевших, из которых скончались 35277 человека и выздоровел 72661 пациент.
Вакцинацию прошли 127745 местных жителей, а вторую прививку уже сделали 92730 человек.