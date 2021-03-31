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Posted 31 марта 2021, 12:17

Published 31 марта 2021, 12:17

Modified 1 октября, 15:14

Updated 1 октября, 15:14

Почти 300 километров береговой линии очистят от мусора в Ростовской области

31 марта 2021, 12:17
В рамках акции «Дни защиты от экологической опасности» в Ростовской области от мусора очистят берега водоемов, сообщили в региональном правительстве.

«Запланирована очистка от мусора берегов водных объектов общей протяженностью около 285 километров», — сказано в сообщении.

Целью акции является вовлечение жителей региона в деятельность по сохранению природы, в течение года в области проведут большое количество мероприятий по экологическому просвещению.

В настоящее время в муниципалитетах Ростовской области уже проводят экосубботники с участием населения. В частности, на уборку прибрежной территории позвали жителей Таганрога.

#Общество#Новости
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