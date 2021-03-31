В Батайске 70 обманутых дольщиков получат квартиры после 10 лет ожидания

Posted 31 марта 2021, 10:25
Published 31 марта 2021, 10:25
Modified 1 октября, 14:11
Updated 1 октября, 14:11
По информации региональных властей, в настоящее время оформляются документы для ввода объекта в эксплуатацию, после чего 70 пострадавших участников долевого строительства получат свои квартиры.
По словам министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергея Куца, работы на проблемном объекте, расположенном в микрорайоне Северный массив, возобновились в январе 2020 года. Из регионального бюджета на завершение строительства было направлено 268,7 миллиона рублей. «За счет средств субсидии возмещаются расходы ЖСК на обследование проблемного объекта, разработку и экспертизу проектно-сметной документации, авансируются расходы на строительно-монтажные работы, подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, осуществление строительного контроля и авторского надзора», — рассказал министр.
Ранее сообщалось, что власти Ростовской области в текущем году намерены решить проблемы 1623 обманутых дольщиков.
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