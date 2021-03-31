В Батайске 70 обманутых дольщиков получат квартиры после 10 лет ожидания

По словам министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергея Куца, работы на проблемном объекте, расположенном в микрорайоне Северный массив, возобновились в январе 2020 года. Из регионального бюджета на завершение строительства было направлено 268,7 миллиона рублей. «За счет средств субсидии возмещаются расходы ЖСК на обследование проблемного объекта, разработку и экспертизу проектно-сметной документации, авансируются расходы на строительно-монтажные работы, подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, осуществление строительного контроля и авторского надзора», — рассказал министр.