rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 марта 2021, 10:25

Published 31 марта 2021, 10:25

Modified 1 октября, 14:11

Updated 1 октября, 14:11

В Батайске 70 обманутых дольщиков получат квартиры после 10 лет ожидания

31 марта 2021, 10:25
В Батайске построили высотку, возведение которой приостановили больше 10 лет назад, говорится в сообщении регионального правительства.

По информации региональных властей, в настоящее время оформляются документы для ввода объекта в эксплуатацию, после чего 70 пострадавших участников долевого строительства получат свои квартиры.

По словам министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергея Куца, работы на проблемном объекте, расположенном в микрорайоне Северный массив, возобновились в январе 2020 года. Из регионального бюджета на завершение строительства было направлено 268,7 миллиона рублей. «За счет средств субсидии возмещаются расходы ЖСК на обследование проблемного объекта, разработку и экспертизу проектно-сметной документации, авансируются расходы на строительно-монтажные работы, подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, осуществление строительного контроля и авторского надзора», — рассказал министр.

Ранее сообщалось, что власти Ростовской области в текущем году намерены решить проблемы 1623 обманутых дольщиков.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика