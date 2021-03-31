В министерстве ЖКХ Ростовской области усомнились в подлинности жалоб на воду

Министр сообщил, что информацию о грязной воде не нужно направлять в Telegram-каналы и паблики в соцсетях, необходимо о таких фактах сообщать в диспетчерскую. «Специалисты выезжают на место, а факт не подтверждается. Потом выясняется, что картинка была снята давно, а сегодня она как раз в тему, поэтому ее и решили выложить», — поделился министр.