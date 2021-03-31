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Posted 31 марта 2021, 07:59

Published 31 марта 2021, 07:59

Modified 18 сентября 2022, 11:37

Updated 18 сентября 2022, 11:37

В министерстве ЖКХ Ростовской области усомнились в подлинности жалоб на воду

В министерстве ЖКХ Ростовской области усомнились в подлинности жалоб на воду

31 марта 2021, 07:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Министр ЖКХ Ростовской области Михаил Солоницин выразил сомнения в том, что ростовчане действительно могут жаловаться на грязную водопроводную воду с неприятным запахом, сообщает Donnews.ru.

Министр сообщил, что информацию о грязной воде не нужно направлять в Telegram-каналы и паблики в соцсетях, необходимо о таких фактах сообщать в диспетчерскую. «Специалисты выезжают на место, а факт не подтверждается. Потом выясняется, что картинка была снята давно, а сегодня она как раз в тему, поэтому ее и решили выложить», — поделился министр.

Однако, по словам Солоницина, в марте случаи, когда из крана текла грязная и дурно пахнущая вода, действительно были.

Ранее в администрации Ростова-на-Дону объяснили, что причиной неприятного цвета и запаха воды в городе стала промывка сетей.

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