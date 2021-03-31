В развитие Ростовского региона РЖД в 2021 году инвестируют 6,8 млрд рублей

Posted 31 марта 2021, 06:17
Published 31 марта 2021, 06:17
Modified 11 сентября 2022, 15:37
Updated 11 сентября 2022, 15:37
Так, в текущем году будет продолжена реконструкция вокзала в Сальске. На первом этаже здания площадью 2,5 тысячи квадратных метров расположится зал ожидания и кассовый блок, второй этаж займут дополнительный зал ожидания и служебные помещения. Вместе с этим в Сальске реконструируют не только станцию, но и построят приемоотправочный парк, уложат более 1 километра пути.
На станции Волгодонская модернизируют технические средства транспортной безопасности, а на станции Хапры капитально отремонтируют пассажирскую платформу.
Говоря о проекте «Городская электричка» Андрей Тарасенко отметил, что до конца года планируется отремонтировать два остановочных пункта в Ростове - Проспект Октября и Микояна. Вместо старых павильонов там будут современные остановочные комплексы. Один из таких был установлен несколько лет назад на остановочном пункте 1337 километр.
Также спикер отметил, что за пять лет городской электричкой в Ростове воспользовались 620 тысяч пассажиров, а поезда выполнили 9 тысяч рейсов. Среднесуточный пассажиропоток вырос с момента запуска с нескольких десятков пассажиров до 1 080 человек в феврале текущего года.
Сейчас сеть городских электричек обеспечивает транспортную связь городских районов - Западного жилого массива, Стройгородка, Сельмаша и Александровки с центром Ростова. А после того, как в начале января 2021 года в городе был закрыт для проезда транспорта мост на улице Малиновского, проект получил новый импульс развития. На кольцевые маршруты были назначены три новые городские электрички.