В развитие Ростовского региона РЖД в 2021 году инвестируют 6,8 млрд рублей

Так, в текущем году будет продолжена реконструкция вокзала в Сальске. На первом этаже здания площадью 2,5 тысячи квадратных метров расположится зал ожидания и кассовый блок, второй этаж займут дополнительный зал ожидания и служебные помещения. Вместе с этим в Сальске реконструируют не только станцию, но и построят приемоотправочный парк, уложат более 1 километра пути.